Einblicke in die Erfurter Kaufmannskirche

Einblicke in die Kaufmannskirche am Anger bietet eine öffentliche Führung.

Erfurt. Wissenswertes über die Kaufmannskirche am Erfurter Anger bietet eine Führung. Luther, Bach und weitere Prominenz spielt dabei eine Rolle.

Eine Führung in der Kaufmannskirche wird am Donnerstag, 6. Juli, angeboten. Interessierte treffen sich um 14 Uhr am Luther-Denkmalauf dem Anger. Unter der Leitung von Adelheid Heyder geht es in das Innere des gotischen Gotteshauses. Der Eintritt ist frei.

Die 1248 erstmals urkundlich erwähnte Kaufmannskirche ist einer der Predigtorte von Martin Luther (22. Oktober 1522). Hier wurden die Eltern von Johann Sebastian Bach getraut und 60 Nachfahren getauft. Zudem ist hier das einmalige Spätrenaissance-Ensemble aus Altar, Kanzel und Taufstein der Erfurter Künstlerfamilie Friedemann zu bewundern.