Einbrecher dank Bewegungsmelder vertrieben

Am Herrenberg versuchte ein Einbrecher sein Glück

Erfurt In ein Bürogebäude am Erfurter Herrenberg spaziert ein Mann, der offenbar nach Wertgegenständen sucht. Der Sicherheitsdienst greift ein.

Ein bereits amtsbekannter 43-jähriger Erfurter kam am Samstagnachmittag mit offenbar bösen Absichten in ein Bürogebäude am Erfurter Herrenberg. Wie die Polizei mitteilte, durchstreifte er hier die frei zugänglichen Innenbereiche auf der Suche nach möglichen Wertgegenständen.

Ehe er jedoch fündig wurde, wurde durch einen Bewegungsmelder der Sicherheitsdienst informiert, welcher letztlich den Einbrecher von weiteren Schandtaten abhalten konnte. Der Täter versuchte daraufhin zu fliehen. Durch das Polizeirevier Erfurt Süd wurden Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Einbruchs eingeleitet.