Einbrecher in Kindergarten und Vereinsheim - Feuerwehrsirene gestohlen

Erfurt. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Einbruch in Kita

Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte "Am Jakobsweg" im Erfurter Ortsteil Kerspleben stellte am Montagmorgen einen Einbruch in die Kita fest. Vermutlich über das Wochenende hebelten unbekannte Diebe ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Anschließend durchsuchten sie ein Büro. Letztlich war nur etwas Kleingeld ihre Beute. Durch das Hebeln am Fenster und das Aufbrechen mehrerer Türen in der Kita übersteigt der entstandene Sachschaden den Beutewert um ein Vielfaches. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Anzeige auf.

Feuerwehrsirene gestohlen

Am Wochenende haben Unbekannte in der Schafgasse in Petersdorf eine Feuerwehrsirene gestohlen. In der Zeit von Sonnabend, 12 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, hatten Diebe die am Feuerwehrgerätehaus abgestellte Sirene entwendet. Die Sirene im Wert von 500 Euro wurde wegen Sanierungsarbeiten vom Dach abgebaut und dort gelagert. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Vereinsheim heimgesucht

Aus einem Vereinsheim eines Hundesportvereins im Erfurter Norden wurden vier Bierkästen, eine Kaffeemaschine und Hundesportzubehör im Wert von ungefähr 150 Euro gestohlen. Die Diebe hebelten dazu die Eingangstür des Vereinsheims auf. Der entstandene Schaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

