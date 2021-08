Einbrecher kamen über Balkon - Sechs Mal im Gefängnis gelandet - Telefonbetrüger scheitern

Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Einbruch gescheitert

Eine klirrende Glasscheibe weckte Sonntagabend die Aufmerksamkeit eines Anwohners in der Erfurter Altstadt. Als er zwei dunkel gekleidete Personen sah, die von einem Supermarkt flüchteten und sich zwei weitere Männer an einem Auto einfanden, ahnte er nichts Gutes und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten an dem Fahrzeug zwei Männer im Alter von 21 und 55 Jahren. Im Auto befand sich Aufbruchwerkzeug. Wie sich herausstellte, war am Supermarkt eine Scheibe beschädigt worden. Eine dahinter befindliche Vergitterung verhinderte allerdings ein Eindringen der Diebe in den Markt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurden die beiden Männer auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sechs Mal im Gefängnis gelandet

Gleich acht Haftbefehle hat die Bundespolizei im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag vollstreckt. Insgesamt forderten verschiedene Staatsanwaltschaften rund 13.000 Euro von den Beschuldigten. Bei den Gesuchten handelte es sich um 7 Männer aus Deutschland und der Slowakei im Alter zwischen 23 bis 52 Jahren.

Der jüngste Mann wurde sogar mit zwei Haftbefehlen gesucht. Sieben der Haftbefehle inklusive der Personen wurden am Hauptbahnhof in Erfurt und einer am Flughafen Erfurt/Weimar festgestellt.

Bemerkenswert bei den Feststellungen war, dass bis auf einen 47-Jährigen, der am Flughafen Erfurt/Weimar kontrolliert wurde, keiner die geforderte Strafe bezahlen konnte und somit sechs Mal eine Fahrt zur Justizvollzugsanstalt nötig war, wo die entsprechende Strafe abgesessen werden muss.

Telefonbetrüger gehen leer aus

Am Freitag erhielten zahlreiche Erfurter betrügerische Anrufe. Am Telefon wurde ihnen weisgemacht, dass ein Angehöriger schwer an Corona erkrankt sei und für das heilende Medikament nun mehrere zehntausend Euro benötigt werden. Glücklicherweise fiel keiner auf die bekannte Betrugsmasche herein. Die Täter gingen leer aus. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals davor, am Telefon Fragen zu den Vermögensverhältnissen zu beantworten oder Bargeld an fremde Personen zu übergeben.

In Wohnung eingebrochen

Ein 21-jähriger Erfurter erlebte am Freitagabend eine böse Überraschung. Gegen 18 Uhr hatte er seine Wohnung am Johannesplatz verlassen. Als er vier Stunden später nach Hause kam stellte er fest, dass Einbrecher seine Wohnung heimgesucht hatten. Über den Balkon waren die Täter in die Erdgeschosswohnung eingedrungen. Die Täter hatten die Wohnung durchwühlt und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Kriminalpolizei Erfurt kam vor Ort zur Spurensicherung zum Einsatz

