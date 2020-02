Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher stehlen Tresor aus Erfurter Restaurant

Einbrecher haben am Sonntag einen Tresor aus einem Erfurter Restaurant gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, seien die Einbrecher in den frühen Morgenstunden in das Lokal in der Innenstadt eingebrochen und den Tresor aus der Verankerung gerissen.

In dem Tresor befanden sich rund 3000 Euro. Bei dem Herausreißen verursachten die Diebe außerdem einen Schaden von 500 Euro.