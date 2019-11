Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher stehlen Weihnachtsschmuck aus Keller in Erfurt

Auf Weihnachtsschmuck hatten es Kriminelle abgesehen, die in Erfurt in einen Keller am Moskauer Platz eingedrungen sind. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bemerkte die 35-jährige Besitzerin am Dienstagnachmittag, dass in ihren Keller eingebrochen wurde. Neben dem rund 130 Euro teuren Weihnachtsschmuck fehlte auch eine Küchenplatte, die in dem Keller gelagert war.

Nach Angaben der Polizei müssen dieselben Täter auch versucht haben, die Brandschutztür zu einem Fahrradraum zu öffnen. Das gelang ihnen zwar nicht, jedoch richteten sie einen Schaden in Höhe von 1000 Euro an.