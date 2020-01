Gerade einmal 20 Euro hat ein Einbrecher aus einem Kindergarten am Wochenende in Erfurt gestohlen. (Symbolbild)

Einbrecher stielt 20 Euro aus Erfurter Kindergarten und verursacht großen Schaden

20 Euro in bar: Das ist die Beute, die ein Einbrecher am Wochenende in einem Erfurter Kindergarten machte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verursachte der Einbrecher darüber hinaus weiteren Schaden.

Er sei über ein Fenster in den Kindergarten in der Krämpfervorstadt eingestiegen und hätte dann mehrere Türen aufgebrochen. Der Schaden dafür beläuft sich auf etwa 4000 Euro.