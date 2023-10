Einbrecher verwüstet Büro in Erfurt - Seltsamer Anruf löst Polizeieinsatz aus

Erfurt. Die Polizei in Erfurt hatte es unter anderem mit einem Einbruch zu tun. Zudem erhielt sie einen seltsamen Anruf.

Ein Bild der Verwüstung hinterließ ein Einbrecher am vergangenen Wochenende in einer Bildungseinrichtung in der Krämpfervorstadt. Der Unbekannte war laut Angaben der Polizei gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Anschließend durchwühlte er die Büros. Es wurden ein Safe und ein Handy im Wert von insgesamt 200 Euro gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Erfolglose Diebe

Warm anziehen wollten sich zwei Diebe in der Innenstadt. Zusammen waren sie Montagnachmittag in ein Bekleidungsgeschäft gegangen. Dort war ihr Augenmerk auf zwei wärmende Westen gefallen. Kurzerhand steckten sie diese ein und beabsichtigten den Laden zu verlassen. Ohne zu bezahlen kamen sie jedoch nicht weit, denn ein Mitarbeiter sprach die beiden an und nahm die Beute im Wert von über 500 Euro an sich. Ein Langfinger nutzte seine Chance und suchte schnell das Weite. Der andere wurde von den Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Streit an Bahnhaltestelle

Ungewöhnliche Szenen spielten sich gestern Nachmittag an einer Bahnhaltestelle im Süden der Stadt ab. Ein Streit zwischen zwei Männern war derart eskaliert, dass es zur gewalttätigen Auseinandersetzung kam. Nach Angaben der Polizei hatte ein 18-Jähriger seinen Kontrahenten gepackt und forderte von diesem Geld. Als sein Opfer nicht zahlen konnte, zog er diesen an der Kleidung über die Schienen und dann über eine Straße. Der 18-Jährige blieb dabei unverletzt. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass gegen den Jugendlichen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde mit zur Dienststelle genommen und wartet hier in einer Zelle auf seine Haftrichtervorführung. Sein Angreifer muss sich derweil wegen räuberischer Erpressung verantworten.

Sprachsteuerung mit Tücken

Gestern Nachmittag war ein Notruf in der Landeseinsatzzentrale der Polizei eingegangen, bei dem nur Geschrei zu hören war. Kurze Zeit später war der Anruf schon wieder beendet. Wie sich herausstellte, hatte sich die Sprachsteuerung vom Handy eines 38-Jährigen selbstständig gemacht. Während eines Trainings in einer Sporthalle wurde so versehentlich der Notruf ausgelöst. Eine Gefahr bestand für den Sportler nicht und die Polizei beendete den Einsatz.

Unfall mit Straßenbahn

Am Montagnachmittag kam es in der Nordhäuser Straße zu einem Straßenbahnunfall. Nach Polizeiangaben hatte hier ein 66-jähriger Autofahrer aufgrund eines Staus über die Bahnschienen hinweg die Straßenseite wechseln wollen. Dabei übersah er eine Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Durch die Kollision stürzte eine 23-jährige Frau in der Tram und verletzte sich dabei. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.