Bei einem Einbruch in einen Erfurter Kosmetiksalon entstand 2.000 Euro Sachschaden. (Symbolbild)

Erfurt. Einbrecher richteten an den Türen eines Erfurter Schönheitssalons fast 2.000 Euro Sachschaden an und entwendeten Bargeld und ein Tablet.

Einbruch in Erfurter Kosmetiksalon: 2.000 Euro Sachschaden

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbruch in Erfurter Kosmetiksalon: 2.000 Euro Sachschaden

Einbrecher richteten in der Nacht zum Mittwoch an den Türen eines Erfurter Schönheitssalons fast 2.000 Euro Sachschaden an.

Laut Angaben der Polizei gelangten die Täter gewaltsam in die Geschäftsräume und stahlen circa 100 Euro Bargeld sowie ein Tablet im Wert von 400 Euro. Kurz vor Ladenöffnung wurde der Einbruch durch Mitarbeiter festgestellt.

Weitere Blaulichtmeldungen:

Erfurter Polizei findet über 10.000 Euro Bargeld und Schreckschusswaffe in Gepäckschließfach

Erfurter Polizei sucht nach Straßenbahn-Schläger