Erfurt Einbrecher richten an Brandschutztüren von Erfurter Möbelhaus 3000 Euro Schaden an

Unbekannte brachen am Wochenende in ein Möbelhaus am Rande von Erfurt ein. Um in das Objekt zu gelangen hebelten sie laute Polizei mehrere Brandschutztüren auf.

Ob etwas gestohlen wurde, konnte am Dienstag noch nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.