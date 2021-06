Einbruchsversuche in mehrere Arztpraxen in Erfurt

Arztpraxen angegriffen

Erfurt (ots)

Diebe machten sich in der Nacht zu Dienstag in einem Ärztehaus in der Krämpfervorstadt zu schaffen. Gewaltsam versuchten sie in mehrere Arztpraxen einzubrechen und beschädigten dabei insgesamt zehn Türen. Den Dieben gelang es in eine Praxis einzudringen. Aus dem Empfangsbereich stahlen sie mehr als 100 Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei kam vor Ort um Spuren zu sichern. Ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls wurde eingeleitet.

Kleinkraftrad gestohlen

Erfurt (ots)

Ein 40-jähriger Mann aus Melchendorf erlebte am Dienstagmorgen eine böse Überraschung. Er hatte sein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Zongshen über nach in der Straße In der Wiese abgestellt und mit Lenkradschloss gesichert. Einen Dieb hielt das allerdings nicht davon ab das Kleinkraftrad im Wert von 2.000 Euro zu stehlen. Die Polizei hat die Fahndung nach dem gestohlenen Moped eingeleitet.

Autofahrer bei Erfurt zum dritten Mal ohne Führerschein erwischt

Zwölfjährige vertreibt Einbrecher in Erfurt