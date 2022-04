Einbrüche in Supermarkt und mehrere Keller in Erfurt

Erfurt. In Erfurt gab es wieder mehrere Einbrüche und Diebstähle. Auch ein Supermarkt war betroffen.

Am Dienstagmorgen wurde die Erfurter Polizei über den Einbruch in das Lager eines Supermarktes in der Krämpfervorstadt informiert. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hatte ein Mitarbeiter eine aufgehebelte Tür festgestellt, an der etwa 500 Euro Sachschaden entstanden waren. Die Täter stahlen laut Polizei Süßwaren, Bier und Haushaltsartikel. Die Kriminalpolizei nahm am Tatort ihre Arbeit auf und sicherte Spuren der Einbrecher.

Vier Keller aufgebrochen

Auf gleich vier Kellerboxen hatten es Diebe in einem Mehrfamilienhaus in der Theo-Neubauer-Straße von Erfurt abgesehen. Ohne Schaden zu verursachen, waren sie in das Haus gelangt und hatten den Keller aufgesucht. Dort brachen sie vier Abteile auf. In einer von ihnen wurden die Täter fündig. Sie stahlen ein E-Bike der Marke Cube im Wert von fast 2800 Euro.

Motorroller gestohlen

Einer 56-jährigen Frau wurde in der Nacht zu Dienstag in Erfurt der Motorroller gestohlen. Sie hatte den roten Roller der Marke Explorer am Dienstagabend gegen 21 Uhr in der Lagerstraße vor ihrem Wohnhaus geparkt. Unbemerkt stahl ein Dieb das Fahrzeug und verschwand damit spurlos. Der Wert des Rollers wurde auf 1500 Euro beziffert.

Transporter aufgebrochen

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen geriet ein Transporter in das Visier eines Diebes. Laut Polizei parkte er in der Feldstraße von Erfurt, als ein bisher Unbekannter die Seitenscheibe einschlug und in den Wagen griff. Der Dieb erbeutete einen Bohrhammer im Wert von 500 Euro. Gerade Taschen, Pakete, Portemonnaies und Werkzeug wecken das Interesse von Langfingern und sollten deshalb nicht im Auto zurückgelassen werden, rät die Polizei.

Ladendieb landet hinter Gitter

Doppeltes Pech hatte am Dienstag ein 30-jähriger Dieb in der Johannesvorstadt von Erfurt. Er war in einem Supermarkt erwischt worden, wie er Lebensmittel im Wert von knapp 30 Euro in seinen Rucksack packte und stehlen wollte. Um seine Identität zu klären, wurde die Polizei hinzugerufen. Wie sich herausstellte, wurde der betrunkene 30-Jährige mit Haftbefehl gesucht. Nach einer Haftrichtervorführung wurde der Mann in ein Thüringer Gefängnis überstellt. Mit im Gepäck hatte er eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Mehrere Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrolle

Die Erfurter Polizei führte am Dienstag auf der B4 bei Frienstedt Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 70 km/h seien insgesamt 115 Autofahrer zu schnell durch die Messstelle gefahren. Vier von ihnen waren so zügig unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Ein Motorradfahrer hatte es besonders eilig. Er rauschte mit 158 km/h an den Beamten vorbei. Auf ihn warten ein Bußgeld von mindestens 700 Euro, zwei Punkte sowie drei Monate Fahrverbot.

