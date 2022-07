Eindrucksvolle Dokumente im Erinnerungsort Topf & Söhne Erfurt

Erfurt. Die Autorin und Journalistin Daniela Martin gewährt im Erinnerungsort Topf & Söhne Erfurt einen Einblick in das Leben ihrer Urgroßmutter.

Die Autorin und Journalistin Daniela Martin gewährt am Mittwoch, 6. Juli, um 19 Uhr im Erinnerungsort Topf & Söhne einen Einblick in das Leben ihrer Urgroßmutter Anna Lorenz, die 1940 mit 47 Jahren in der „Euthanasie“-Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein ermordet wurde.

Eher zufällig erfuhr Daniela Martin vom Schicksal ihrer Urgroßmutter. Zunächst stieß sie auf Abwehr in der Familie, als sie nach ihrer Urgroßmutter fragte. Doch schließlich erhielt sie von ihrem Großonkel eine Mappe mit Briefen: Dass dort nicht nur die Korrespondenz der Familie mit Anstalten und Behörden enthalten ist, sondern auch einige Briefe, die Anna Lorenz während ihrer Anstaltsaufenthalte an ihre Kinder schrieb, macht diesen Fall besonders eindrucksvoll.

Schlaglicht auf psychisch Kranke zur Zeit des ersten Weltkriegs

Auf der Basis dieser Dokumente zeichnet Daniela Martin in ihrem Buch „,… Die Blumen haben fein geschmeckt‘. Das Leben meiner Urgroßmutter Anna L. (1893–1940)“ einfühlsam das Krankenschicksal ihrer Urgroßmutter nach und gibt ihr eine Stimme. Daniela Martin wirft gleichzeitig ein Schlaglicht auf die Situation von psychisch Kranken in den Jahren des Ersten Weltkriegs, der Weimarer Republik sowie im Nationalsozialismus. Indem der Lebensbericht die zunehmende Vernachlässigung und Unterversorgung der Patienten nach 1933 deutlich macht, beleuchtet er ein bisher kaum biografisch aufgearbeitetes Kapitel der Psychiatriegeschichte in Deutschland.

Die Buchvorstellung findet in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung statt. Sie ist Teil des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Täter, Opfer, Zeugen. Die ,Euthanasie‘-Verbrechen und der Prozess in Dresden 1947“.

Um Anmeldung per E-Mail an fsj.topfundsoehne@erfurt.de oder telefonisch unter Tel.: 0361/ 655 16 82 wird gebeten.