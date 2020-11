Eine 150 Jahre alte Rotbuche im Erfurter Stadtpark ist krank

Die einst so stattliche Rotbuche im Stadtpark ist seit längerer Zeit in einem kritischen Zustand. Erfurter, die den Baum schon seit ihrer Kindheit her kennen, machen sich Sorgen. Im vergangenen Jahr wurden große Baumteile mit weißer Farbe versehen, um die Sonneneinstrahlung zu mindern. Doch weit schlimmer scheint der Pilz zu sein, der sich im Baumstamm eingenistet hat und hier Schaden anrichtet. Deshalb hat das zuständige Garten- und Friedhofsamt einen Baumguter mit der Untersuchung des etwa 150 Jahre alten Baumes beauftragt. Rainer Gerber (im Bild) aus Haßfurt in Unterfranken hat die Aufgabe übernommen. Das Ergebnis seiner Untersuchung wird wohl das Schicksal des ehrwürdigen Baumes nit entscheiden. Das letzte Wort dazu hat jedoch das Garten- und Friedhofsamt.