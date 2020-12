Eine gesunde Torte zum Geburtstag im Erfurter Zoo

Die Gittertür in der Elefantenanlage öffnet sich mit einem Surren. Obwohl sie ihre Geburtstagstorte aus Obst und Gemüse vorher schon durch die Öffnungen beäugt hat, achtet Chupa sorgfältig darauf, dass ihr kleines Elefantenmädchen Ayoka ordentlich durch die Tür stolziert und wartet, bis diese sich hinter den beiden geschlossen hat. Dann erst geht es bedächtig in Richtung Torte.

Die besteht aus Möhren, Äpfeln, Bananen mit einer Kerze aus Rettich und einem Flammenkopf aus Roter Beete. All das ist angerichtet auf frischen grünen Tannenzweigen unter neben einem (ungeschmückten) Weihnachtsbaum, den die Elefanten später auch verspeisen können.

Am ersten Weihnachtstag vor 17 Jahren hat die Elefantendame Chupa im französischen Sigean das Licht der Welt erblickt, seit 2013 ist sie im Thüringer Zoopark in Erfurt zu Hause und im August dieses Jahres brachte sie das erste Elefantenkalb auf dem Roten Berg zur Welt.

Auf dem Weg zur Geburtstagstorte hatten die Tierpfleger eine Spur aus knackigen Äpfeln gelegt, die sich Chupa schnurpsend einverlebte. Die kleine Ayoka zeigte weniger Interesse an der essbaren Torte als ihre Mutter. Sie versteckte sich zwischen den Beinen von Chupa und lief mehrfach auch zur zweiten Gittertür, die auf den Sandplatz unter dem Dach der Elefantenanlage führt. Dahinter warteten die Elefantendamen Safari und Csami.

„Wenn die Elefanten in der Anlage zusammen unterwegs sind, zieht es Ayoka oft zu Safari“, sagt Zoodirektorin Sabine Merz. Das ist allerdings nichts unübliches bei Elefanten. Da passen die „Tanten“ auch gemeinsam auf die Jungen auf.

Am Neujahrstag steht wieder ein Elefantengeburtstag an. Safari wird 50 Jahre alt. Für Elefanten ist das ein stolzes Alter. In der Wildnis werden sie nur selten so alt.

Elefantendame Chupa erwartete zum siebten Geburtstag eine gesunde bunte Torte aus Gemüse und Obst nebst Tannenzweigen. Töchterchen Ayoka durfte auch naschen.

