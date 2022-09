Eine künstlerische Reise durch Druckwerkstätten Europas im Erfurter Benary-Speicher

Erfurt. Wie druckt Europa? Regionale Besonderheiten hat Christina Simon in ihre eigenen Arbeiten einfließen lassen.

Das Druckereimuseum und Schaudepot im Benary-Speicher zeigt eine Ausstellung mit Druckgrafiken von Christina Simon. Der Eintritt ist frei. Die Künstlerin aus Weißenfels, die besonders durch ihre großformatigen Linolschnitte bekannt wurde, begann 2019 als Gast in verschiedenen Druckwerkstätten Europas zu arbeiten und sich dort durch die regionalen Besonderheiten und durch neue Drucktechniken inspirieren zu lassen. Die so entstandenen Druckgrafiken geben einen Überblick über die verschiedenen Stationen ihrer Reise durch Europa.

Arbeiten spiegeln die Besonderheiten der bereisten Landschaften

Bei den in der Ausstellung gezeigten Druckgrafiken wurden neben klassischen Druckverfahren, wie dem Holzschnitt, vor allem Kombinationen, zum Beispiel Algrafie mit Monotypie, Holzschnitt mit Siebdruck oder Collografie mit Kartondruck, eingesetzt. Es entstanden vielfältige druckgrafische Arbeiten, die die Besonderheiten der bereisten Landschaften und Kulturräume widerspiegeln.

Falko Bornstein (Kunstgutbeauftragter, zuständig für die Erhaltung und Betreuung der Kunst- und Kulturgüter des Bistums Erfurt) beschreibt ihre Arbeiten so: „Die tiefgründige Gedanklichkeit ihrer Werke, gerade der letzten zwanzig Jahre erscheint nie vordergründig, sondern im ästhetischen Gewand kunstvoll arrangierter Linien, sinnlicher Formen und intensiver Farben.“

Die Ausstellung kann während der Denkmaltage am 8. September, 15 bis 19 Uhr, am 10. September, 14 bis 17 Uhr, und am 11. September, 13 bis 17 Uhr, besichtigt werden. Die nächsten öffentlichen Führungen finden am Mittwoch, 14. September, 16 Uhr, und am 28. September, 14 Uhr, statt. Führungen mit der Künstlerin Christina Simon gibt es am 12. Oktober und am 30. November, jeweils 17 Uhr.