Eine Personalstelle extra für Radverkehr der Stadt Erfurt

Nachdem bereits vor der Stadtratssitzung am Mittwoch alles darauf hindeutet, dass die Stadt keine Stelle für einen Radverkehrsbeauftragten schaffen möchte oder kann, legt die Grünen-Fraktion noch einmal nach.

In einem offenen Brief an die Fraktionen von CDU, SPD, Linke, Mehrwertstadt, Freie Wähler und Piraten bitten die Grünen eindringlich um Unterstützung für den Antrag, dass sich in der Verwaltung künftig ein Mitarbeiter ausschließlich um die Belange des Radverkehrs in Erfurt kümmert. „In den letzten Monaten wurde klar, dass uns allen eine Verbesserung der Radverkehrsbedingungen in Erfurt sehr am Herzen liegt“, heißt es in dem Brief. Zudem sei es deutlich geworden, „dass in der Verwaltung zurzeit das Personal und zusätzliche Kapazitäten fehlen, um die gefassten Beschlüsse auch umsetzen zu können.“ Gleichwohl habe die Verwaltung in einer früheren Stellungnahme eingeschätzt, dass es für die Umsetzung der Schwerpunkte des Radverkehrskonzeptes nötig sei, eine Stelle des Radverkehrsbeauftragten zu schaffen. Dass derzeit alle personelle Kraft in Buga-Bauprojekte flössen, wollen die Grünen als Argument nicht hinnehmen.

Unterstützung kommt quasi mit einem weiteren Antrag schon von der SPD. Diese möchte den OB beauftragen, alle Schwerpunkte des Radkonzeptes von 2015 in den kommenden zwei Jahren umzusetzen. Das bräuchte ja starke Koordinierung. Aber auch hier empfiehlt die Verwaltung dem Stadtrat, diesem Antrag nicht zuzustimmen.