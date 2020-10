Eine Sammlung der Stimmungsbilder: 20 Werke von 20 Künstlern in Erfurter Galerie Rothamel zu sehen

Nach 100 Jahren erlebt die Welt gerade erneut den Beginn der 1920er Jahre. Im vergangenen Jahrhundert zeigte sich die politische Lage in den Staaten Europas als fragil, die junge Demokratie schien zum Scheitern verurteilt, aber dennoch wurde gefeiert wie selten zuvor. Auf das rege Partyleben in den stetig wachsenden Städten reduziert, ging das Jahrzehnt als die „Goldenen Zwanziger“ in die Geschichte ein. Doch wie steht es um die aktuellen 20er Jahre?