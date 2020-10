Eine Sitzbank auf der Kranichborner Höhe

Kranichborn. Eine Sitzbank lädt auf der Kranichborner Höhe zum Verweilen ein, wo sich zwei Radwege kreuzen und Radler bislang am Wegesrand rasteten.

Auf der Kranichborner Höhe kreuzen sich der Mühlenwanderweg und der Radweg vom Ort Kranichborn in Richtung Werningshausen. Wer von Erfurt aus Richtung Erfurter Seen und weiter durchs Alperstedter Ried radelt oder wandert, hat an diesem Punkt schon eine ziemlich lange Steigung hinter sich. Dass es dort jetzt eine Bank zum Rasten gibt, ist Lieselotte Weißhuhn aus Kranichborn zu verdanken.