Eingebrochen als Gast schlief - Nach Reifenplatzer überschlagen - drei Festnahmen

In Hotelzimmer eingebrochen während Gast schlief

Mittwochmorgen trieb ein 30-Jähriger in einem Hotel in der Erfurter Innenstadt sein Unwesen. Er betrat kurz nach 3 Uhr die Lobby und stahl hinter dem Tresen den Generalschlüssel des Hotels. Damit öffnete er mehrere Türen. In einem Hotelzimmer wurde der Dieb fündig. Während ein Gast schlief, schlich sich der Langfinger ins Zimmer und stahl eine Geldbörse. Der einschlägig bekannte Mann wurde von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen. Bei ihm wurden weitere Schlüssel und Dokumente aufgefunden. Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen.

Festnahme auf Toilette

Mehrere Stunden hielt sich am Dienstag ein 42-jähriger Mann in einem Erfurter Großmarkt auf, sodass Mitarbeiter auf ihn aufmerksam wurden. Er deponierte an verschiedenen Stellen im Markt Waren und prüfte sämtliche Notausgangstüren. Schlussendlich entfernte er die Sicherheitsvorrichtungen an drei Markenkopfhörern und ließ sie in der Tasche verschwinden. Ohne die Ware zu bezahlen, passierte er den Kassenbereich und verschwand auf der Kundentoilette.

Die Polizei nahm den unter Drogen stehenden Mann schließlich auf dem stillen Örtchen fest. Neben einem bundesweiten Hausverbot lag gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Auf richterliche Anordnung wurde sein Auto durchsucht. Neben einer geringen Menge Crystal stießen die Beamten auf weiteres mögliches Diebesgut. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann mit dem Auto zum Großmarkt gefahren war, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen den 42-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet. Den Haftbefehl konnte der Mann abwenden. Seine Freundin brachte die Geldstrafe von mehr als 1.100 Euro auf.

Diebesduo gestört

Eine Polizeistreife stellte in der Nacht auf Mittwoch in Erfurt ein Diebespärchen auf frischer Tat. Die Beamten waren auf die 29-Jährige und den 32-Jährigen in der Greifswalder Straße aufmerksam geworden. Als das Pärchen die Polizei bemerkte, ließen sie ihr Einbruchswerkzeug verschwinden. In einem Wohnhaus wurden mehrere offene, durchwühlte Keller festgestellt.

Das Duo hatte verschiedene Elektrotechnik und ein Hufeisen mitgehen lassen. Gegen die Frau lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Zudem wurden in ihrer Unterwäsche zwei Tütchen mit Drogen gefunden. Das Pärchen ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. Bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft bleiben sie in Gewahrsam.

Ertappt

Ein Kunde nahm Dienstagmittag in einem Erfurter Elektronikfachmarkt Verdächtiges wahr und informierte das Verkaufspersonal. Er hatte beobachtet, wie ein Mann einen Gegenstand aus dem Warenträger nahm und verstaute. Verkäufer sprachen den Mann an. Waren aus dem Markt wurden nicht gefunden. Dafür aber eine geringe Menge Marihuana sowie mehrere Flacons Markenparfüm. Woher die Gegenstände stammen, wollte der unter Drogen stehende Mann nicht sagen. Da er keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Hehlerei und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Die Staatsanwaltschaft entscheidet heute, wie es mit dem Mann weitergeht.

Hinter Gittern

Aufgrund eines Hinweises suchten Dienstagnachmittag Polizeibeamte die Wohnung einer 34-Jährigen in Daberstedt auf. Die Wohnungsmieterin trafen die Beamten an. Gegen sie lagen zwei Vollstreckungshaftbefehle vor. Da zudem der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand, wurde auf richterliche Anordnung die Wohnung der Frau durchsucht. Hier wurden mehrere Gramm Crystal und Speed sichergestellt. Die Geldstrafe konnte die Frau nicht aufbringen. Für sie ging es noch am selben Tag in ein Gefängnis.

Nach Reifenplatzer überschlagen

Ein 27-jähriger Mann fuhr Dienstagmorgen mit seinem VW Caddy auf der B4 in Richtung Erfurt. In Höhe Walschleben platze ihm ein Reifen. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Am VW entstand Totalschaden. Augenscheinlich blieb der Fahrer unverletzt. Allerdings war er betrunken. Er pustete über 1,6 Promille. Zur Beobachtung wurde der Mann vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten.

