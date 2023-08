Einkaufsbummel mit Regenschirm in Erfurt

Erfurt. Regenschirm und Regenjacke waren am Dienstag die besten Begleiter bei der Einkaufstour in Erfurt.

Der August startete, wie der Juli in Erfurt geendet hat. Mit Regen. Regen in allen Varianten. Die besten Begleiter waren auch am Dienstag beim Einkauf in der Stadt der Regenschirm und die Regenjacke. Wobei beides nur teilweise den Benutzer vor dem Nass schützen konnte. Zeitweise waren die Schauer zu stark und auch Schirmträger nass, wenigstens untenherum. Trotz allem ist die Hochwasserlage in der Stadt entspannt. Auch aufgrund des 1898 fertiggestellten Flutgrabens, der zuverlässig die Innenstadt vor Überschwemmungen schützt. Deswegen blieb die Einsatzlage für die Feuerwehr ruhig. Auch in den nächsten Tagen soll es nass und kühl in der Landeshauptstadt bleiben.