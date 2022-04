Einladung zum Schnupperkurs

Hartmut Schwarz über Fitness-Training mit der Mistgabel

Eine Stunde Gartenarbeit – und alles tut weh. Vor allem nach der Winterpause, in der es für die Bürostuhl-Bevölkerung kaum Gelegenheiten zur Arbeit an frischer Luft gab – in Erfurt nicht einmal zum Schneeschieben. Die Zeit der Untätigkeit ist jetzt vorbei – aber man sollte es langsam angehen. Der Gesundheit wegen. Ich habe es im eigenen Kreuz gespürt! Der Knoblauch hat mich fertig gemacht….

Und es kommt demnächst noch heftiger, denn die richtig anstrengenden Sachen stehen noch bevor: Der Komposthaufen. Und der verteilt sich bei mir auf zehn große Komposter, die alle ausgesiebt werden müssen.

Allein bei diesem Gedanken tut mir schon alles weh. Denn dieser Job geht in die Beine, in die Arme und in den Rücken – eigentlich ist er ein idealer und vor allem preiswerter Ersatz für alles, was ein Fitnessstudio zu bieten hat. Noch dazu an der frischen Luft, im harmonischen Miteinander mit aus dem Winterschlaf erwachten Insekten, die für zusätzliche Durchblutung sorgen. Man schläft viel besser, atmet leichter durch – und freut sich auf die Erholung vom Stress, auf die physische Wiedergeburt.

Wer es nicht glaubt, kann es gern selbst probieren. Ich habe derzeit einen „Schnupperkurs“ am Komposthaufen und demnächst mehrere Plätze im Leistungskurs am „Rollsieb“ im Angebot.