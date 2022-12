Einsame Erfurter Senioren suchen Weihnachtswichtel

Jacqueline Werner-Rösel leitet das Seniorenheim Am Hirschgarten in Erfurt. Die Einrichtung ruft dieses Jahr zum „Wichteln gegen die Einsamkeit“ auf.

Erfurt. Isolation im Alter ist ein zunehmendes Problem, vor allem über die Feiertage. Ein Pflegeheim in Erfurt ruft zu einer besonderen Aktion auf.

Immer mehr Menschen verbringen ihren Lebensabend weitgehend alleine. Bei diesem bundesweiten Trend bildet Erfurt keine Ausnahme. „Ganz vielen älteren Menschen bleibt an Heiligabend nicht mehr als die Erinnerung an längst vergangene Zeiten im Kreise der Lieben. Statt Weihnachtsfreude zu erleben, fühlen sich viele isoliert und einsam“, weiß Jacqueline Werner-Rösel. Sie leitet die Seniorenresidenz am Hirschgarten, in der zur Zeit 143 Menschen betreut werden.

Die Isolation von der Familie im Alter habe zum einen mit der heutigen Arbeitswelt zu tun. Viele Menschen verlassen für ihre Ausbildung, das Studium oder einen neuen Job den Heimatort und ziehen weiter, während die Eltern oder Großeltern zurück bleiben. Doch auch manches Krankheitsbild, das womöglich mit Scham behaftet ist, verleitet zur Abkapselung.

Präsente sollten für Frauen und Männer unterschieden werden

Unabhängig von den Ursachen, will das Team der Seniorenresidenz über die Feiertage die Einsamkeit ein Stück weit vertreiben. Dazu braucht es die Hilfe Erfurter Bürger, Vereine, Kitas, Schulen und Firmen. Aufgerufen wird zum Wichteln gegen die Einsamkeit.

Für die Senioren sollen kleine Geschenke gepackt werden, beispielsweise mit Büchern, CDs, Leckereien, Gutscheinen oder Gebasteltem. Vorgaben gibt es nicht – außer, dass nichts Verderbliches eingepackt und dass die Präsente mit männlich oder weiblich markiert werden sollten. Die Wichteleien sollen auch einsamen Senioren im Umkreis zugute kommen. Die Verteilung übernehmen die Mitarbeiter des Hauses.

Abgabe bis 23. Dezember in der Alloheim Seniorenresidenz, Neuwerkstraße 24