Die Polizei und Feuerwehr rrücken zum Großeinsatz am Bahnhof Erfurt aus. (Archivfoto)

Erfurt. Reisende am Erfurter Hauptbahnhof haben bis heute erhebliche Beeinträchtigungen hinnehmen müssen. Grund für den Einsatz war ein Mann, der auf einen Oberleitungsmast geklettert war.

Einsatz am Erfurter Bahnhof: Mann auf Oberleitungsmast sorgt für Chaos

Mitten im Berufsverkehr der Feierabendpendler ist es Dienstagnachmittag ab etwa 16 Uhr zu erheblichen Einschränkungen am und um den Erfurter Hauptbahnhof gekommen.

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt wurde über einen Mann informiert, der über mehrere Gleise innerhalb des Bahnhofes spaziert war. Der Mann konnte anhand seiner roten Jacke im westseitigen Gleisbereich ausfindig gemacht werden. Wegen der akuten Gefahren für Leib und Leben wurden in Abstimmung mit dem Notfallmanagement der Bahn umgehend alle Gleise gesperrt, weswegen es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr gekommen war.

+Update+

Ein Mann war über die Gleise gelaufen und auf einen Hochspannungsmasten in der Nähe des Hbf geklettert.

Der Einsatz läuft weiterhin.

Der Hbf ist jedoch teilweise wieder freigegeben, Züge in Richtung Weimar und Dresden können wieder fahren.#Erfurt — Bundespolizei Mitteldeutschland (@bpol_pir) November 17, 2020

Verhandlungsführer diskutierten neun Stunden mit dem Mann

Der Mann kletterte wenig später auf einen 3,5 Meter hohen Masten in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und verharrte dort in direkter Reichweite zu den Hochspannungsleitungen. Fachpersonal erdete diese Leitungen, so dass es zu keinem Stromüberschlag mehr kommen konnte.

Verhandlungsführer der Polizei Thüringen versuchten, Kontakt zum Mann aufzunehmen. Nach ungefähr neun Stunden konnte der Mann mit Hilfe der Höhenrettung dazu bewegt werden, den Mast zu verlassen.

Der Einsatz war Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr beendet. Medizinisches Personal brachte den Mann für erste Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Motiven sowie die strafrechtliche Arbeit stehen nun an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Gleise wieder freigegeben werden. Im Laufe des Tages soll sich der Bahnverkehr wieder normalisieren.

+++BEENDET+++

Polizeiliche Ermittlung Erfurt Hbf.



Sperrung aufgehoben. Züge fahren auf gewohntem Weg.



INFO: Am 18.11.2020 kann es aufgrund der vorigen Auswirkung der Sperrung noch zu Einschränkungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn kommen. Prüfen Sie Ihre Reiseverbindung. https://t.co/jOYZabQDPH — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) November 18, 2020

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen:

Zwei Einsätze, zweifach Fehlalarm für Polizei und Feuerwehr

Katze warnt schlafendes Pärchen vor nächtlichem Einbrecher

Feuerwehr und Polizei auf Erfurter Petersberg im Einsatz