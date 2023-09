Einsatz für bekannten TV-Kommissar in Erfurt

Roland Jankowsky verfügt über viele Talente. Ein besonderes will er nun in Erfurt zeigen.

Erfurt. Roland Jankowsky ist der „Dirty Harry von Münster“. Mit schräg-kriminellen Ambitionen kommt er nun nach Erfurt.

In der beliebten ZDF-Krimiserie Wilsberg spielt er seit mehr als 25 Jahren den etwas schrägen Kommissar Overbeck. In dieser Rolle tritt er gerne in so manches Fettnäpfchen, agiert auch oftmals ungezügelt und am Rande der Legalität, was ihm den Beinamen „Dirty Harry von Münster“ eingebracht hat.

Exzellenter Vorleser und Entertainer

Für die Lesung, zu der er am 27. September ins Haus der sozialen Dienste (Gewerkschaftshaus) kommt, wechselt Roland Jankowsky alias Kommissar Overbeck die Seiten. In den gelesenen Shortstories geht es um Killer und die Tücken, denen sich dieser Berufsstand stellen muss. Nicht jede Kugel die trifft, trifft auch den Richtigen. Der Kölner Schauspieler ist ein exzellenter Vorleser und seine Lesekunst verspricht allerbeste Unterhaltung.

Talent schon vielfach unter Beweis gestellt

Jankowsky verfügt über viele Talente. Ob als Schauspieler im TV oder im Theater, als Sänger oder Hörbuchsprecher – sein komödiantisches Potenzial ist unverkennbar sein Markenzeichen. Im Jahr 2018 wählten ihn die Zuschauer zum „Coolsten TV-Kommissar Deutschlands 2018“. Schon zwei Jahre zuvor wählten die Zuschauer der Eifelkulturtage Jankowsky und seine Lesung zum Gewinner der „Goldenen Berta“.

Lesung, 27. September HsD, 20 Uhr, Karten: im Pressehaus und unter www.ticketshop-thueringen.de