Erfurt. Im Erfurter Norden nehmen Neueröffnungen orientalischer Natur zu. Wie finden Sie die Entwicklung der Magdeburger Allee?

Die Magdeburger Allee ist im steten Blickpunkt der Erfurter. Wer dort aufgewachsen ist, schätzt die lange Einkaufsstraße oder bemängelt, was aus ihr geworden ist. Für junge Menschen gilt sie als Stück Urbanität, das mit Dönern, Spätis und Soziokultur ein wenig Leipzig-Flair in die Stadt bringt. Doch wenn die Jugendlichen abends den Weg zum Klanggerüst oder zur Saline ansteuern, würden viele Puffbohnen die Allee im Dunkeln nie betreten, da sie als gefährlicher Ort gilt. So unterschiedlich, wie Erfurts längste Straße wahrgenommen wird, so sehr hat sie sich im Laufe der Jahre aber auch verändert.

Die Zahl ausländischer Restaurants steigt

So sorgte ein neuer Inhaber des Ladens, der über Jahrzehnte mit dem Namen des Karl Lange Fahrradhandels besetzt war, jüngst für Aufruhr unter den Erfurtern. „Es wird hier immer bunter!“ ist einer der Ausrufe, der auf den neuen Imbiss mit orientalischen Speisen am meisten zu hören und in sozialen Netzwerken zu lesen ist und für viele dafür steht, dass die Zahl der ausländischen Restaurants steigt.

Kein Möbelhaus und Optiker mehr vor Ort

Wer die Magdeburger Allee vom klassischen „früher“ her kennt, wird zu Recht viele Veränderungen feststellen. Aus Robert Strippeckes Eisenwarenladen ist mittlerweile eine vietnamesische Textilwaren- und Änderungsschneiderei geworden. Die ehemalige Sparkasse rechts daneben ist zwar nicht ausländisch verantwortet, dafür aber auch nicht mehr öffentlich zugänglich. An der grünen Bücher-Telefonzelle vor den vergitterten Fenstern finden sich zwei Senioren, die mit gemischten Gefühlen auf der Straße unterwegs sind: „Es sieht hier ganz anders aus, als zu DDR-Zeiten. Da war es sehr gepflegt und die ganze Straße funktionierte eigenständig. Frisör, Bekleidung, Optiker, ein Möbelhaus – es war eine eigene kleine Welt. Man musste nicht zum Anger oder zum Rieth fahren, wenn man etwas brauchte“, so das Paar.

Die Magdeburger Allee als „eigene kleine Welt“

Die „eigene kleine Welt“ wird auch von einer Dame in der Schlange vor der Bäckerei Roth bestätigt, nur in anderer Art und Weise: „Mittlerweile sind es hier ja mehr Araber und Asiaten als Deutsche“, so die 45-jährige Frau, die ihren Namen nicht verraten, wohl aber an ihrem Statement festhalten möchte. „Wer braucht die ganzen Klitschen? Entweder geht niemand rein oder die Leute bleiben unter sich. Hier gibt es kaum noch attraktive Geschäfte. Einige sagen ja, dass das immer noch besser sei, als Leerstand“, ist ihre Meinung.

Politische Konflikte und positive Entwicklungen

Nicht vergessen werden darf bei allen Interessen um die Einkaufssituation doch das politisch polarisierende: Anhänger der Rechten Szene treffen hier auf das linksorientierte AJZ. Doch es gibt auch Entwicklungen, die vielen Passanten auf Nachfrage positiv auffallen: Mit dem Schambrowski-Kino hat die Allee, die einst für das Union-Kino bekannt war, zumindest wieder einen Ort, an dem Filme gezeigt werden. Und auch der Neubau auf eben dieser früheren „Unne“-Fläche hat eine Bebauung und jüngst eine Kaufhalle bekommen, für die die meisten Passanten ausschließlich lobende Worte übrig haben.

