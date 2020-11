Einst Ort des Grauens, heute modernes Gästehaus in Erfurt

Das sehr schön gelegene Haus Winzerstraße 21, um das es hier gehen soll, hat eine wahrhaft zerrissene Geschichte hinter sich. Erbaut hat diese Villa 1880 ein gewisser Friedrich Heinrich Treitschke (1842-1905). Einer der damals vermögendsten Kaufleute Erfurts. Kein Wunder, gehörte ihm doch eine der bekanntesten Brauereien dieser Zeit – die Steiger-Brauerei. Geld für eine prachtvolle Villa als Sommerresidenz war demzufolge genug da. Zwei Weltkriege konnten dem Gebäude nichts anhaben. 1950 wurde das Haus von der Treitschke-Familie ganz legal zum regulären Preis an das Land Thüringen verkauft. Und das richtete dort ein Kinderheim ein, welches sich in den folgenden Jahren zur Hölle für die entwickelte, die dorthin kamen.

Man brach hier, so wird berichtet, den Willen renitenter Kinder, die aus anderen Heimen weggelaufen waren und von der Polizei gebracht wurden. Sechs bis acht Wochen seien sie „erzieherisch behandelt“ worden. „Eine geschlossene Anstalt für etwa 50 Kinder. Mit Stacheldraht, Fenstern, die mit Glasbausteinen zugemauert wurden, Stahltüren“, erzählt Uwe Kintscher, Chef der Lebenshilfe in Erfurt, der später ehemalige Heiminsassen treffen konnte. „Gebrochene Menschen, emotional und mental ruiniert“ seien das gewesen.

Lebenshilfe kauft die leerstehende Immobilie 1998

Das Inklusionsunternehmen Lebenshilfe hatte das heruntergekommene Gebäude, das zwischen 1992 und 1998 leer stand, vor 22 Jahren gekauft und dann grundhaft um- und ausgebaut. Die Pläne, es zu einem Gästehaus der Thüringer Landesregierung machen, seien vom damaligen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel zu den Akten gelegt worden. Dieser Ort sollte etwas Soziales werden. Die tolle Lage hatte die Mühen der Bautätigkeit und die Kosten von drei Millionen D-Mark längst vergessen lassen. 1999 ging man mit dem Haus Dreibrunnen an den Start. Als Gästehaus, als Bildungs- und Begegnungsstätte. Vermittelt vom Lebenshilfe-eigenen Reisebüro „Lebenshilfe-Tours“.

Es habe von Anfang an gut funktioniert, sagt Holger Lehmann, der Geschäftsführer der Lebenshilfe Service GmbH. Die bewirtschaftet das Haus mit den anfangs zwölf Zimmern. Heute sind es 24. Nach über 20 Jahren war eine Erneuerung unumgänglich geworden, da die Adresse stets gut gebucht war. Das Unter- und Erdgeschoss wurde komplett barrierefrei gestaltet. Im Obergeschoss war das bauseitig nicht machbar. In der Regel werden Zwei-Bett-Zimmer angeboten, es gibt mehrere Seminarräume, die kontinuierlich ausgelastet seien, so Lehmann.

Abermals Millionen für attraktive Unterkunft investiert

Die Sache rechne sich. Rund 10.000 Übernachtungsgäste und nochmals 3000 bis 4000 Tagungsgäste habe man seit der Eröffnung begrüßen können. Zehn Mitarbeiter mit Behinderung und drei ohne der Service-Gesellschaft bewirtschaften das Haus Dreibrunnen, von dem aus man einen herrlichen Blick hat. Auch auf die frühere Brauerei ihres Erbauers. In der hat heute das Innenministerium seinen Sitz.

Sieben Tage die Woche herrschte hier, bis Corona das Stoppzeichen setzte, Trubel. „Das Haus ist für uns auch Ausbildungsstätte“, so Lehmann. Deren Modernisierung kostet die Lebenshilfe 1,2 Millionen Euro – 250.000 Euro davon kamen von der Aktion Mensch, 150.000 von Thüringens Integrationsamt. Der größte Teil wurde aus Eigenmitteln und Krediten finanziert. Stolz zeigt der Geschäftsführer das neue Ambiente. Bäder, Toiletten, Möbel, neue Grundrisse, Brandschutzanlagen mit Aufschaltung zur Feuerwehr, eine neue Küche – der Aufwand hat sich gelohnt. Und alles bei laufendem Betrieb realisiert. Wenn man die Pandemie irgendwann im Griff haben wird, dürfen sich die Gäste auf eine sehr attraktive Unterkunft freuen. An die bleierne, graue Zeit nach dem Krieg erinnert dann nichts mehr in diesem Haus.