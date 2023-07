Einzelhandel im Arbeitskampf: Mit Trillerpfeifen durch die Erfurter Innenstadt

Erfurt. Begleitet von Trillerpfeifen und Sirenengeheul zog die Streikdemo durch die Erfurter Innenstadt: Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Arbeitskampf aufgerufen.

Nachdem die zweite Verhandlungsrunde erfolglos verlaufen ist, hatte Verdi zum Arbeitskampf aufgerufen: Beschäftigte von Einzelhandelsunternehmen gingen daher am Freitagmorgen in einer Streikdemo begleitet von Trillerpfeifen und Sirenengeheul für mehr Lohn auf die Straße.

Die Gewerkschaft fordert 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde, was einer Anhebung um 15 Prozent entspricht. Die Arbeitgeberseite bietet 7,5 Prozent an. Es kam zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs. Laut Info des Unternehmens Kaufland nahmen Mitarbeiter der Kaufland-Filialen am Herrenberg und in der Krämpfervorstadt am Streik teil. Die Filialen seien dennoch wie gewohnt geöffnet gewesen.