Eisiges Vergnügen auf dem Erfurter Petersberg

Schwibbogen-Gastronom Denis Baumgart (links) und Mr. Defensionskaserne Frank Sonnabend tasten sich vorsichtigen Fußes auf der Eisfläche auf dem Petersberg vorwärts. Zur Not hilft ein Pinguin dabei, sich senkrecht zu halten.

Erfurt. Eislaufen auf dem Petersberg – ab sofort ist das auf einer Eisfläche auf dem Plateau hinter der Defensionskaserne möglich.

Der begehbare Schwibbogen auf der Ostterrasse des Petersberges hat schon eine beachtliche Einschaltquote durch Einheimische und Touristen. Nun ist die nächste Attraktion am Start: Eine 30 Mal 15 Meter große Eisfläche aus „richtigem Eis“. Auf dem Plateau hinter der Defensionskaserne kann man, so man möchte, täglich Eislaufen. Unter der Woche soll die Eislauffläche vormittags für Schulklassen reserviert bleiben. Ab 16 Uhr kann denn jeder, der sich einigermaßen bei derart glattem Geläuf auf den Beinen halten kann, seinen Spaß haben. Schlittschuhe können gegen Gebühr ausgeliehen werden. Wer seine Schlittschuhe mitbringt, zahlt einen Obolus. Geöffnet ist der rutschige Untergrund täglich bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag bis 23 Uhr. Und das sieben Tage die Woche.