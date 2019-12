Electropunk mit dem Hang zur Eskalation

„Guten Abend“, heizt Frittenbude Frontmann Johannes Rögner die Meute an. Die Samples laufen schon, das Licht blitzt. „Hier sitzen Nazis im Parlament“, schreit er. Dann geht es los. Erster Song, alle feiern mit. Die umstrittene Electropunk-Band Frittenbude gastierte am Donnerstagabend im ausverkauften Kalif Storch.

Einer von vielen Stage-Divern beim Frittenbude Konzert im Kalif Storch in Erfurt. Foto: Marvin Reinhart

Auf die Fahne schreiben sich die Punkrocker vor allem eines: „Alle unsere Lieder sind antifaschistisch“, kündigt Johannes Rögner einen Song an. Das Publikum pflichtet mit Applaus bei. Die Band positioniert sich klar: Eine Nulltoleranzpolitik. Auch Gewalt sei ein legitimes Mittel der Verteidigung gegen Rechtsextremisten. „Mit Kaffeetrinken kommt man da nicht weiter“, sagt Sänger Johannes Rögner. „So lange Nazis im Polizeiapparat sitzen, so lange bleibt uns nichts anderes übrig“, sagt Jakob Häglsperger, Bassist und Keyboarder.

Eine Stunde vor dem Auftritt herrscht Ruhe im Backstageraum des Kalif Storch. Entspannte Atmosphäre, die Band sitzt auf einem Sofa, ein kleiner Couch-Tisch mit Bier und Aschenbecher.

Das Feieren haben Frittenbude indes perfektioniert: „Wir haben einen Hang zur Eskalation, zur Nacht, wir

Sänger, Bassist und Gitarrist vor dem Konzert im Backstageraum. Foto: Marvin Reinhart

begeben uns in Momente der Zerstörung“, sagt Jakob Häglsperger. „Am Wochenende wird gesoffen“, bringt es Johannes Rögner auf den Punkt. „Ich glaube, dass die Leute den Spaß fühlen, den wir auf die Bühne bringen. Nicht alles ist mehr so rosig wie früher. Das liegt an der Zeit und der Erfahrung, die man gemacht hat. Auch wenn man älter wird, muss man mal loslassen und feiern können“, sagt Johannes Rögner.