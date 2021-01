Elefantendame Safari feiert im Erfurter Zoo mit Reistorte und Roter Beete ihren 50. Geburtstag

Elefantenkuh Safari hat am 1. Januar 2021 im Thüringer Zoopark in Erfurt ihren 50. Geburtstag gefeiert mit einer Reistorte, einem Geschenkkarton Heu, einer Rettich-Kerze und einer 50 aus Roter Beete. Zur Geburtstagsparty kamen später auch Elefantenkuh Csami sowie Elefantenmama Chupa mit Tochter Ayoka, die im August 2020 geboren wurde.

Erfurt. Die Torte ist aus Reis, die mit Mehlkleber auf Pappe geklebte 50 aus Scheiben Roter Beete und die Kerze ist ein Rettich: Für die Geburtstagsfeier von Elefantendame Safari wird am Neujahrstag einiges an Leckereien aufgefahren. Tierpfleger Dirk Hebs kümmert sich seit 15 Jahren um die Dickhäuter. Er kennt die Vorlieben der Elefantendame, die im Alter von drei Jahren in den Erfurter Zoo kam und damit das älteste Tier der Gruppe ist.

Er hat alles angerichtet, Oberbürgermeister Andreas Bausewein, der im Mai 48 wird und damit selbst der 50 näher rückt, darf die Reistorte in den mit Stahlseilen gesicherten Bereich des Elefantenhauses bringen. Erst als beide wieder draußen sind, öffnet sich das Stahltor für die Jubilarin. Hebs hat eine Fährte gelegt aus kleinen Früchten und Pellets, die zum Felsen führt, auf dem das Mahl und die magische 50 wartet. Die übrigen Elefanten müssen vorerst in den Boxen bleiben, dieser Moment gehört Safari allein. Und die nimmt sich Zeit auf dem Weg zur Torte, klaubt mit dem Rüssel die kleinen Kugeln vom Boden, tunlichst darauf achtend, dass sie keinen Sand mit ins Maul befördert.

Safari, ein Wildfang aus Afrika, kennt noch die Zeiten, in denen der Tierpfleger noch der Boss der Herde war und der direkte Kontakt zum Menschen nicht wie heute gemieden wurde. Gemeinsam mit Marina und den anderen Elefantendamen spazierte sie damals durchs Wohngebiet und für ein Bad zu den Tongruben in der Nachbarschaft. Damals aber war ihr Außengehege am alten Elefantenhaus auch sehr klein und für Auslauf kaum ausreichend bemessen.

Schon vor dem Umzug ins neue Elefantenhaus wurde auf dem Roten Berg auf die kontaktlose Tierpflege umgestellt – nun ist der Elefantenbulle der Chef seiner Herde, die in natürlicher Hierarchie zusammenlebt, wie Zoodirektorin Sabine Merz erklärt. Der Thüringer Zoopark Erfurt besitzt derzeit die deutschlandweit größte Anlage für Afrikanische Elefanten, sie wurde 2014 eingeweiht. Allein der Außenbereich ist 11.000 m² groß. Nur auf den Innenpool müssen die Elefanten derzeit verzichten – wegen des kleinen Elefantenmädchens Ayoka, das sonst vielleicht hineinfallen könnte, wenn es seinem Spielzeugball hinterher jagt.

Apropos Hierarchie: Bei einem Gerangel um die Rangfolge in der Gruppe hat Safari früh ihren rechten Stoßzahn eingebüßt. Sie hatte Marina den Chef-Status streitig machen wollen, was misslang. Zwei Raufereien mit ihr, und der rechte Stoßzahn der heute 50-jährigen Safari war erst teils, dann ganz abgebrochen. 2003 verstarb Marina im Alter von 46 Jahren – damals galt sie als einer der ältesten lebenden Zooelefanten in Europa –, nun hat Safari sie wenigstens im Alter überholt.

Safari und die in Uganda geborene Lilak (Opelzoo Kronberg) sind mit ihren nunmehr 50 Jahren die ältesten afrikanischen Elefantenkühe in deutschen Zoos, wie dem Elefantenbuch des ehemaligen Erfurter Zoodirektors Norbert Neuschulz zu entnehmen ist. Auch die einst in Erfurt beheimatete und ebenfalls aus Uganda stammende Aja ist seit dem 1. Januar 50-jährig, sie lebt im niederländischen Tierpark Rhenen.

Mit-Bewohnerin Chupa (17) fehlt schon immer der linke Stoßzahn, Csami (25) verfügt als einzige Elefantendame über beide – so lassen sich die Elefantenkühe gut auseinander halten. Jetzt, im vierten Lebensmonat, beginnen die Zähne auch bei Ayoka zu wachsen, die mittlerweile wohl 150 Kilogramm wiegt. Brot frisst sie in kleinen Scheiben bereits. Das kleine Elefantenmädchen hat in Safari eine besonders aufmerksame Elefantenoma gefunden, die sich liebevoll um den Nachwuchs kümmert, den Chupa im August zur Welt gebracht hat.

Als würde sie lieber mit ihrem Alter schummeln wollen, nimmt Safari sich zunächst die Null der 50 vor, lässt sich die Rote Beete schmecken. Erst danach werden die übrigen Elefanten ins Haus gelassen, stampfen mit dem Fuß die Heukiste platt und lassen sich Inhalt und ausgestreutes Obst der Geburtstagsfeier mit der Jubilarin schmecken. Selbst das Holz, auf dem die Torte drapiert war, lassen die Elefanten nicht zurück. Das wird zerkaut zur Zahnpflege gewissermaßen, lässt Tierpfleger Hebs wissen, während die Zahnbürste knackend im Maul verschwindet.

Safaris tatsächlichen Geburtstag weiß niemand, schließlich ist es ein Wildfang aus Afrika, der 1973 nach Erfurt kam. „Wo der Tag der Geburt nicht klar ist, ist es für uns immer der 1. Januar", erklärt Zoodirektorin Sabine Merz: Neujahr feiere Safari folglich schon seit Jahren – und ein rundes Jubiläum dulde auch in Corona-Zeiten keinen Aufschub.