Elf Autos demoliert: Unbekannte randalieren in Erfurt

In Erfurt haben Randalierer mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich Hans-Sailer-Straße/Nettelbeckufer bzw. Bergstraße/Talstraße durch einen oder mehrere unbekannte Täter insgesamt elf Fahrzeuge beschädigt.

Es wurden Reifen zerstochen oder Scheiben eingeschlagen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.