Eltern in Erfurt atmen auf: Stadt gibt Geld für Kita-Sanierung frei

Erfurt. Der zweite Bauabschnitt im katholischen Kindergarten kann nahtlos erfolgen. Wie das möglich ist, erklärt der Erfurter Jugendamtsleiter Thomas Trier.

Gute Nachrichten gibt es nun für die Kinder, Eltern und Erzieher im Katholischen Kindergarten „St. Martin“ in Melchendorf. Thomas Trier, der Leiter des Jugendamtes, bestätigte jetzt: „Uns stehen noch Mittel zur Verfügung. Wir können die Baumaßnahmen fortführen in diesem Jahr.“

Bei den Betroffenen sorgt das nun für große Erleichterung. Denn während des ersten Bauabschnittes hatte sich ein drastisch erhöhter Sanierungsbedarf ergeben. Um- und Neuplanungen, ein Brandschutzgutachten sowie ein weiteres Genehmigungsverfahren sind notwendig geworden. Die weitere Finanzierung war nicht gesichert – und die Nutzung des Ausweichquartiers befristet. Auch dafür gibt Thomas Trier Entwarnung. „Das zweite positive Signal ist die Verlängerung des Mietvertrages für die Ausweichkita.“ Dieser gilt bis 31. März, „sollten die Baumaßnahmen sich verzögern, gibt es Möglichkeiten. Die Kinder stehen nicht ohne Obdach da“, sagt der Jugendamtsleiter. Die Betreuung der Kinder sei gesichert.

Steffi Schulz vom Elternbeirat ist die Erleichterung über diese Nachricht deutlich anzumerken. Doch sie gibt zu bedenken, wie es ab 1. April weitergeht. „Wir möchten keine Verteilung der Kinder auf andere Einrichtungen. Die Erzieher sind doch wichtige Bezugspersonen“, sagt sie. Daniel Mroß, der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses versucht zu beruhigen. „Die oberste Priorität haben immer die Kinder. Ich habe hier das Signal vernommen, dass die Kinder nicht umverteilt werden.“

Sozialdezernentin Anke Hofmann-Domke ergänzt noch. „Wir wissen um die gute Arbeit in der Kita. Unser Anliegen kann es nicht sein, begonnene Baumaßnahmen zu stoppen.“ Sie fasst das Geschehene zusammen. „Keiner konnte vorhersehen, welche Probleme kommen würden. Der zweite Bauabschnitt ist unabdingbar. Deswegen haben wir mit anderen Fördermittelnehmern, die ihr Projekt nicht durchführen, Gespräche geführt. Es sind also Gelder frei und die geben wir nicht in den allgemeinen Haushalt zurück. Sondern lassen sie nun der Kita St. Nikolaus für die weitere Sanierung zukommen.“ Hintergrund: Manche Baumaßnahme wurde von Trägern auf Eis gelegt, weil beispielsweise die Kosten für Baumaterial immens gestiegen sind. Die Fördermittel sollen nicht verfallen – und werden nun in der katholischen Kita eingesetzt. „Wir werden einen Beschluss für den nächsten Jugendhilfeausschuss vorbereiten und darin steht dann auch ein konkreter Betrag“, kündigt Thomas Trier an.

Das Bischöfliche Bauamt unterstützt die Sanierung durch unentgeltliche Baubetreuung und Beratungsleistungen. Eigentümer ist die Katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus, die bereits alle verfügbaren Eigenmittel in den Kindergarten investiert hat. Der Träger ist die gemeinnützige St. Martin Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Erfurt GmbH.