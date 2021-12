Elxleben bekommt Glasfaserkabel

Elxleben. In drei Bauabschnitten wird in Elxleben derzeit für schnelles Internet gesorgt

In Elxleben wird derzeit mit Hochdruck an der Verlegung von Glasfaserkabeln gearbeitet. Der Ausbau des Breitbandnetzes kommt nun, mit etwas Verzögerung in Gang. Dieser Verzug hat auch sein Gutes, denn inzwischen hat der Landkreis die kompletten Kosten übernommen, noch im vergangenen Jahr hätte die Kommune aus eigenen Mitteln zehn Prozent der Kosten beisteuern müssen.

Derzeit ist der erste von drei Bauabschnitten in Umsetzung – entlang der Erfurter Straße und unter Einbeziehung der Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Agrargesellschaft und der Maxim-Gorki-Straße. In den folgenden beiden Bauabschnitten sollen weitere Straßen mit Glasfaserkabel und damit mit schnellem Internet versorgt werden. Mit hohem personellen Aufwand wird hier zu Werke gegangen. Zunächst werden Leerrohre verlegt, in die dann die Glasfaserkabel ‚eingeblasen‘ werden. Mit Kompressoren werden die Kabel unter hohem Druck in das Kunststoffrohr hineingepresst. Das geschieht mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Metern pro Minute.