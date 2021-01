Die Termine für die Weihnachtsbaumentsorgung in Erfurt stehen auch im Abfallkalender.

Entsorgung der Weihnachtsbäume in Erfurt startet am 11. Januar

Alle Jahre wieder: Der Baum in der guten Stube beginnt zu nadeln und die Erfurter Stadtwerke holen die ausgedienten Weihnachtsbäume ab. Die Sammeltour startet am Montag, 11. Januar. Die Bäume sollten schmucklos, ohne Lametta oder dergleichen am Entsorgungstermin ab 6 Uhr vor dem Grundstück bereitgelegt werden.

Die SWE-Stadtwirtschaft bringt die Weihnachtsbäume zur Kompostierungsanlage in Schwerborn. Dort werden die Bäume geschreddert und in Kompost umgewandelt. Daher ist es auch wichtig, dass sie komplett abgeputzt vor die Tür gestellt werden.

Erst wenn die Sammeltour am kommenden Montag beginnt, dürfen die alten Bäume am für den jeweiligen Ortsteil genannten Entsorgungstermin bereitgelegt werden, informiert die Stadtverwaltung.

Zudem bittet die Stadtwirtschaft darum, sehr große Bäume ab 2,50 Meter mindestens einmal in der Mitte zu zerteilen.

Wer den Abholtermin verpasst hat oder nicht nutzen wollte, muss sich selbst um die ordnungsgemäße Entsorgung seines alten Weihnachtsbaums kümmern. Nur zum Abholtermin nimmt das Team der Stadtwirtschaft die Bäume mit. Das ist beispielsweise in der Altstadt der 15. Januar. An den anderen Tagen dürfen dort keine ausgedienten Weihnachtsbäume mehr nach draußen gestellt werden. Für die Löbervorstadt und Brühlervorstadt gibt es jeweils Termine an zwei nacheinander folgenden Tagen. Dort sollten die Bäume zum ersten Termin um 6 Uhr morgens bereitgestellt sein.

Es besteht die Möglichkeit, den schmucklosen Baum zu einem der Wertstoffhöfe zu bringen – kostenlos. Zerkleinert darf er auch in die Biotonne gegeben werden. Und wer die Möglichkeit dazu hat, darf seinen Baum selbst kompostieren.

Die Abholtermine für Weihnachtsbäume sind auch auf der Webseite der Stadt Erfurt oder im Online-Abfallkalender aufgelistet.

Abholtermine:

11. Januar: Berliner Platz, Hohenwinden, Krämpfervorstadt, Moskauer Platz, Rieth, Roter Berg, Sulzer Siedlung

12. Januar: Gispersleben, Herrenberg, Johannesplatz, Johannesvorstadt, Melchendorf, Wiesenhügel

13. Januar: Ilversgehofen, Kühnhausen, Mittelhausen, Schwerborn, Stotternheim

14. Januar: Andreasvorstadt, Marbach, Tiefthal

15. Januar: Alach, Altstadt, Ermstedt, Gottstedt, Salomonsborn, Schaderode, Töttelstädt

18. Januar: Bindersleben, Frienstedt, Löbervorstadt, Schmira

19. Januar: Bischleben-Stedten, Hochheim, Möbisburg-Rhoda

20. Januar: Brühlervorstadt, Egstedt, Molsdorf, Rohda/Haarberg, Waltershausen, Windischholzhausen

21. Januar: Azmannsdorf, Büßleben, Dittelstedt, Linderbach, Niedernissa, Urbich

22. Januar: Daberstedt, Hochstedt, Kerspleben, Töttleben, Vieselbach, Wallichen