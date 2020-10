Erfurt: 32 Unterstützer für Umbenennung in Gert-Schramm-Ufer

Vor der Sitzung des Kulturausschusses des Stadtrats am Dienstag erhalten die Initiatoren einer Umbenennung des Nettelbeckufers in Gert-Schramm-Ufer Rückenwind. Mit einem offenen Brief unterstützen 32 Persönlichkeiten der Stadt und Thüringens die Forderung der Initiative „Decolonize“ Erfurt eine Umbenennung. In der Ausschusssitzung stehen zwei Anträge auf der Tagesordnung, so dass bereits am Dienstag eine Umbenennung oder die Benennung einer anderen Straße nach Gert Schramm beschlossen werden könnte.

Hier lesen Sie den Brief im Wortlaut Unterzeichner des offenen Briefes aus Kultur und Politik Zu den Unterzeichnern zählen mehrere Professoren der Universität, wie Achim Kemmerling (Direktor der Willy Brandt School of Public Policy), der Generalintendant des Theaters, Guy Montavon, Pop-Sänger Clueso, die Thüringer Vorsitzenden von Linke und Grünen, Susanne Hennig-Wellsow und Astrid Rothe-Beinlich, aber auch Kulturdezernent Tobias J. Knoblich, Kai Uwe Schierz (Direktor Kunstmuseen), Annegret Schüle (Erinnerungsort Topf & Söhne) sowie Suleman Malik (Ahmadiyya-Gemeinde), Reinhard Schramm (Vorstandsvorsitzender Jüdische Landesgemeinde) und José Paca, Vorsitzender des Ausländerbeirates der Stadt. Nettebeck kein Namensgeber für Straße in weltoffener Stadt Im Text folgt der Brief den Gedanken der Initiatoren von „Decolonize". Nettelbeck sei als Beteiligter am transatlantischen Versklavungshandel „für eine Stadt, die sich als demokratisch, divers und weltoffen begreift, (...) als Namensgeber einer Straße ungeeignet." Und: „Fünfundsiebzig Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und Buchenwald und über einhundert Jahre nach dem Ende des Deutschen Kolonialreichs ist es an der Zeit, dass in Erfurt erstmals eine Straße nach einem Schwarzen Menschen benannt wird." Im Ausschuss steht als Ausgangspunkt ein Antrag von CDU, FDP und Freie Wähler/Piraten zu Debatte, der die Neubenennung einer anderen Straße nach Gert Schramm vorsieht. Was die Umbenennungsdebatte sofort beenden würde. Grüne, Linke und Mehrwertstadt stellten einen Änderungsantrag, der die Umbenennung vorsieht. So entscheiden die Stimmen von SPD und/oder AfD über Mehrheiten. Wolfgang Beese nicht auf der Linie seiner Stadt-SPD Dass auch der Vorsitzende des Kulturausschusses, Wolfgang Beese (SPD), Unterzeichner des Unterstützer-Schreibens ist, lässt aber nicht den Schluss zu, dass die Umbenennung sicher ist. Bleibt nämlich Holger Poppenhäger als zweiter Sozialdemokrat im Ausschuss auf Parteilinie, haben die Grüne, Linke, MWS keine Mehrheit. Denn am Mittwoch meldete sich die Stadtratsfraktion SPD und der Ortsverband zu Wort. „Die SPD-Fraktion lehnt Umbenennungen aus politisch-ideologisch motiviertem Antrieb grundsätzlich ab", schreibt SPD-Fraktionsvorsitzende Frank Warnecke. SPD-Ortschef hält Info-Tafel zu Nettelbeck für angemessen Ortschef Raik-Steffen Ulrich folgt eins zu eins der CDU-Linie, indem er sagt: „Es hat sich bisher gezeigt, dass sich die übergroße Mehrheit der Anwohner die Beibehaltung des Namens wünscht. Die SPD Erfurt respektiert diesen Wunsch und stellt sich an die Seite der Bürgerinnen und Bürger." Er hält es auch „für durchaus angemessen, im Rahmen einer Zusatztafel die Gegenwartskritik an Joachim Nettelbeck in den Kontext zu setzen." Damit wendet sich allerdings die Erfurter SPD gegen die Linie der Landes SPD, die sich erst auf dem Landesparteitag dafür ausgesprochen hatte, Initiativen zu unterstützen, die das koloniale Erbe – auch mit Straßenumbenennungen – aufarbeiten wollen. Auch die AfD hatte sich zur anstehenden Abstimmung positioniert. „Der Vorschlag, eine andere Straße nach Gert Schramm zu benennen und eine Informationstafel am Nettelbeckufer anzubringen, ist ein Kompromiss, über den es sich nachzudenken lohnt", so Fraktionschef Stefan Möller. Vertagung der Entscheidung im Kulturausschuss denkbar Angesichts dieser Situation könnte eintreten, was die SPD am Rande vorgeschlagen hat: dass die Entscheidung vertagt wird. Das könnte gut eine Mehrheit finden. Denn, wie sagte David Maicher (Grüne), sagt: „Wir können uns das gut vorstellen, weil wir ja gern die Debatte mit Bürgerbeteiligung inhaltlich weiterführen wollen."