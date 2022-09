Erfurt am Wochenende: Mit Jazz, Krimi und Kunsthandwerk

Erfurt. Das Wochenende hält für jeden Geschmack etwas bereit: Technisches im GVZ, Musikalisches im Steiger und Literarisches in der Schotte beispielsweise.

Vieles dreht sich an diesem Wochenende in der Landeshauptstadt um die Denkmaltage. Aber auch darüber hinaus gibt es diverse Veranstaltungsangebote, die auf Besucher warten. Darunter ist viel Kultur, aber vor den Toren der Stadt ein Spektakel, bei dem sich viel um Wirtschaft und Technik dreht.

Tag der offenen Tür im GVZ

Action und Informationen, unter dieses Motto ließe sich der Tag stellen, an dem auch das 30-jährige Bestehen des GVZ Vieselbach gefeiert werden soll. Am Samstag soll mit Vorführungen und Rundgängen den Erfurter und Bewohnern des Umlandes vermittelt werden, welche Firmen dort angesiedelt sind und welches Potenzial für die Jobsuche vorhanden ist. Dazu veranstalten die Gastgeber ein buntes Programm. Lkw-Probefahren, Großhändler Selgros verlost ein Auto. Es gibt Hubschrauberflüge und beim Autoverwerter LRP könne man Spaß haben oder Frust abbauen, indem man mit dem Baseball-Schläger auf Schrottkisten eindrischt. Samstag von 10 bis 16 Uhr.

Lesung in der Schotte

Die aus Erfurt stammende Autorin und Moderatorin Bettina Baltschev stellt am Freitag ab 20 Uhr in der Schotte ihr Buch „Am Rande der Glückseligkeit. Über den Strand“ vor. Es führt in die Geschichte und Gegenwart zahlreicher europäischer Strände, wurde mit dem Seume-Literaturpreis ausgezeichnet und stand auf der Shortlist für den Deutschen Sachbuchpreis.

Vortrag zu Luther-Gefährten

Eine Veranstaltung des Fördervereins Humanistenstätte Engelsburg steht am Freitag ganz im Zeichen des Humanisten Georg Spalatin, eines engen Weggefährten von Martin Luther. So findet am Freitag um 18 Uhr in der Engelsburg ein Vortrag von Kay Nagel aus Zwickau zum Thema „Georg Spalatin in Erfurt“ statt. Spalatin, der zum Steuermann der Reformation wurde, gesellte sich während seines Studiums in den Erfurter Humanistenkreis.

Jazzwanderung zu zwei Bands

Am Sonntag sind alle Wanderfreunde und Fans handgemachter Live-Musik herzlich eingeladen. Unter dem Motto „Genuss und Kultur in der Natur“ findet die 14. Jazzwanderung im Erfurter Steigerwald statt. Es freuen sich zwei Locations und die Bands auf Besucher. Die Wanderstrecke ist rund zehn Kilometer lang. Start ist 12 Uhr vom Waldhaus oder vom Restaurant „Am Bismarckturm“. Der Eintritt ist frei. Es spielen „Boogieman’s Friend“ & Peter Glessing (Erfurt/Gelnhausen) am Waldhaus und Ulrike Ewald & Friends am Bismarckturm.

Szenische Lesung nach Orwell

Die „Farm der Tiere“ als szenische Erzählung nach George Orwell zeigt am Samstag um 20 Uhr Die Schotte. Die Tiere einer englischen Farm erheben sich gegen die Herrschaft ihres Besitzers, der sie vernachlässigt und ausbeutet. Nach anfänglichen Erfolgen und beginnendem Wohlstand übernehmen die Schweine zunehmend die Führung. Bald darauf stehen die neuen Errungenschaften auf dem Spiel und die hart erkämpfte Gleichheit der Tiere zerfällt...

Jazzclub im Volkskundemuseum-Hof

Die 1998 gegründete Holger-Arndt-Connexion zählt zu den angesagten Jazzformationen in Erfurt und darüber hinaus. Am Samstag, 10. September, 19 Uhr, ist sie beim Jazzclub im Hof des Volkskundemuseums zu erleben. Herausragend ist die Sängerin Kerstin Radtke, die sich mit ihrer souligen Stimme perfekt mit dem Sound der Band vereint. Am Sonntag beginnt 14 Uhr das Jazz-Cafe mit „Behleim“.

Kunsthandwerkermarkt auf dem Land

Ein Kunsthandwerkermarkt findet in der zu Erfurt gehörenden Wasserburg Kapellendorf statt. Der Töpfermarkt wird durch verschiedene Künstler mit Live-Musik begleitet. Für den Markt und sein Kulturprogramm wird ein Eintrittsgeld erhoben. Samstag, 11 bis 18 Uhr, und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Krimi-Spaziergang durch die Altstadt

Der Tatort um Herbert Kurz ist wieder da: Kurz deckt auf! Die unglaublichen Machenschaften hinter historischen Ereignissen der Stadt Erfurt. Herbert Kurz, der kauzig geniale Erfinder, bringt mit seinem Phonoskop die Wände zum Sprechen und zieht sein Publikum mit hinein in die verbrecherischen Geschehen Erfurts. Der abendliche Spaziergang führt in die verborgensten Winkel und in vergessene Hinterhöfe. Freitag ab 20 Uhr von der Tourist-Info.