Erfurt am Wochenende: Poesie, Wortschnipsel und Rock’n Roll

Erfurt. Vor allem der Samstag ist in Erfurt durch „Kultur flaniert“, Kirmes und Konzerte mit zahlreichen Erlebnispunkten besetzt.

Das jährliche „Kultur flaniert“ sorgt am Wochenende für ein buntes Programm in der ganzen Stadt. Die Online-Karte mit allen Musik-Standorten am Samstag gibt es unter www.kultur-flaniert.de im Internet. Doch auch andere Termine vom Album-Release bis zur Kirmes sorgen für ein ereignisreiches Wochenende in Erfurt:

Konzert in der Heiligen Mühle

Die Rockmusiker Kirsche & Co sind am Samstag ab 20 Uhr in der Heiligen Mühle zu Gast. Sie stellen einige ihrer eigenen Lieder vor. Insgesamt dreizehn CDs und zwei DVDs lassen laut der Heiligen Mühle erahnen, welch kreative Energie von dieser Thüringer Band um Andreas „Kirsche“ Kirchner, die es bereits seit 1987 gibt, hervorgeht. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung drinnen statt.

Workshop in der Buchhandlung Contineo

Unter dem Titel „Schnipselpoesie. Gedichte basteln für alle von 9-99“ will Mario Osterland Erwachsene und Kinder zum kreativen Umgang mit Sprache animieren. Der Schriftsteller plant, aus Bild-, Wort- un Buchstabenschnipseln Gedichte, Texte und Collagen entstehen zu lassen. Dabei soll im Workshop in der Buchhandlung Contineo (Magdeburger Allee 90)der Zufall ebenso eine Rolle spielen, wie das multimediale Gestalten von Texten. Die Veranstaltungen mit den Kindern werden von der Stadt Erfurt mit dem Projekt „Soziale Stadt Erfurt - Quartiersmanagement Magdeburger Allee“ gefördert. Samstag, 14 Uhr bis 17 Uhr.

Album-Release im Haus Dacheröden

Das vierte Album von Floyd P. & The Swing Club wird am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Reihe „Dacheröden in Concert“ vorgestellt. „The Only Reason Is The Sky“ arrangiert Hits von Depeche Mode, Nirvana, Motorhead, The Cure und anderen neu in Formaten des Jazz und Swing. Das Album und damit auch der musikalische Abend im Haus Dacheröden beinhaltet zudem zwei Songs, die mit dem Erfurter Gospel-Rock-Chor entstanden sind. Darüber hinaus werden Floyd P. & The Swing Club die Ergebnisse ihrer jüngsten Zusammenarbeit mit dem Erfurter Bluesurgestein Jürgen Kerth und dem Rapper Paul Meese präsentieren.

Kirmes in Frienstedt

Ein buntes Programm wird von Freitag bis Sonntag in Frienstedt geboten. Geplant sind unter anderem Fußballspiele, Kirmesdisco sowie ein Kindernachmittag.