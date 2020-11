Erfurt: Ausstellung „So weit“ steht – und fällt doch mit Corona

Fotos banaler Büroräume werden bei Hans-Christian Schink zu monumentaler Kunst: Leuchtstofflampen, Teppichboden und altbekannte Deckenmuster empfangen den Besucher auf großformatigen Abzügen in der Kunsthalle, gleichfalls monoton wie schon allein durch die Größe imposant. 50 Länder hat Schink bereist, er fotografierte die nächtlichen Lichter in Los Angeles, war mit Großformatkamera allein fünf Mal in Burma unterwegs, suchte in Indien digital nach Straßenszenen. Und es ist kein touristisches Highlight dabei. Er bannte die Ödnis in Fläming, südöstlich von Berlin aufs Bild, und entdeckte für die Serie „Hinterland“ sein eigenes Wohnumfeld – kleiner von Format aber wie immer: menschenleer. All das wäre in der Kunsthalle Erfurt zu bestaunen – wenn Corona nicht wäre.

Alles wäre fertig, die Bilder hängen, Schink hat die Werkschau seiner Arbeiten seit 1990 selbst kuratiert, doch die Kunsthalle darf Samstag nicht öffnen, weil es die Verfügung des Landes zur Eindämmung der Pandemie verbietet. Paradox dabei: Museen werden dem Freizeitbereich zugeordnet, der wegen steigender Infektionszahlen resolut stillgelegt werden soll, während Bibliotheken und Archive zu Bildungseinrichtungen gezählt werden und geöffnet bleiben.

Verrückter noch: Galerist Jörk Rothamel, der Schink vertritt und als Sponsor auch die Ausstellung in der Kunsthalle ermöglicht hat, wird in seiner Galerie in der Kleinen Arche ab Samstag Werke von Schink zeigen – und zum Verkauf anbieten. Das macht laut Verordnung den Unterschied und den Galeristen zum Einzelhändler und damit von Schließungsgeboten nicht betroffen. Unvernünftig, nennt das Rothamel, der ein „behördlich verordnetes Ungleichgewicht“ kritisiert. Für das Ausstellungs-Doppel in Kunsthalle und eigener Galerie kann er nun nur auf einen späteren Termin hoffen. Im Dezember – vielleicht. Nach dem Januar steht schon die nächste Ausstellung im Kalender der Kunsthalle. Immerhin: In der Kleinen Arche gibt es am Samstag einen Eröffnungsnachmittag mit dem Künstler – von 14 bis 18 Uhr – und unter Wahrung aller Hygienevorschriften.

Umbenennung in „KunstKaufHalle“ wieder verworfen

Die Idee, die Kunsthalle kurzzeitig in „KunstKaufHalle“ umzubenennen und auch hier die Schilder mit Preisetiketten zu versehen, sei wieder verworfen worden, sagt zynisch Kai Uwe Schierz, Direktor der Erfurter Kunstmuseen. Jörk Rothamel schlägt indes vor, die Kunsthalle zur Schule zu machen – lichter und besser durchlüftet als manches Klassenzimmer sei sie allemal. „Wir erkennen ja den Ernst der Situation, doch man hätte mehr Verstand walten lassen können“, sagt der Galerist. Schierz lädt Schulklassen ein, sich die Ausstellung anzusehen – als kostenfreies Bildungsangebot, das von der Schließung ausgenommen ist.

Generell hält es Kunsthallendirektor Schierz für überlegenswert, Kulturangebote wie die Kunstmuseen kostenfrei anzubieten, um dem Kultur- und Bildungsauftrag besser zu entsprechen. „Wir sind schließlich keine Tourismusbespielungsmaschine“ sagt er und nennt die landläufige Auffassung von Kulturarbeit verzerrt, dass diese Geld in die Kassen bringen möge. „Eine Stadt muss sich zu ihrem Kulturauftrag bekennen: Neben einer sozialen gibt es auch eine kulturelle Daseinsfürsorge“, fordert Schierz.

Am Eingang der Kunsthalle ist der Protest über die bedauernswerte Branchenzuordnung lesbar: „Pandemiebedingt bleibt die Freizeiteinrichtung Kunsthalle Erfurt bis auf weiteres geschlossen. Wir bemühen uns intensiv in der Zwischenzeit, unseren Status in Bildungsinstitution zu ändern...“

Pandemie ist nicht die einzige Hürde

Dabei ist die Pandemie nicht einmal die einzige Hürde, die für die Schink-Ausstellung „So weit“ zu nehmen hatte und hat. Schon im Juni strich die Stadtverwaltung die Gelder für die Ausstellung, so dass der Kunstverein und Sponsoren wie Rothamel einspringen mussten. Zur Ausstellung gibt es keinen Katalog, dafür ein kostenloses Textheft, das dem Betrachter den zurückhaltenden Künstler und seine ironisch-hintergründige Perspektive näher bringt. Nicht ganz einfach zu bespielen, nennt Schink die Kunsthalle, die er nun ganz für sich vereinnahmen konnte – samt Ableger in der Kleinen Arche.

Dass die Ausstellung unbesehen wieder abgebaut werden muss, das hofft niemand. Am wenigsten natürlich der Künstler selbst, der von einer „Übung in Fatalismus“ spricht. Er, 1961 geboren in Erfurt, gilt als einer der wichtigsten Vertreter zeitgenössischer Fotografie aus Deutschland. Seine Serien wie „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“, „LA“ oder „1h“ wurden international gezeigt und ausgezeichnet, meist erkunden sie das, was der Mensch mit der Natur anstellt, und werfen einen Blick auf Details unserer Zivilisation.

So menschenleer wie die Fotos von Schink möge die Kunsthalle nicht bleiben.