Erfurt: Bauarbeiten an Haltestelle Neusißstraße

Wegen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle in der Neusißstraße kommt es vom 8. März bis voraussichtlich 30. April zu einer Vollsperrung in der Friedrich-Engels-Straße, in Höhe der Einmündung Salzstraße, informieren die Erfurter Verkehrsbetriebe. Die Buslinie 9 verkehrt während der Wochen der Bauarbeiten von Daberstedt kommend nach Bedienung der Haltestelle Eislebener Straße über Ammertalweg – Magdeburger Allee – Ilversgehofener Platz zur Haltestelle Salinenstraße und weiter zum Nordbahnhof.

Die Haltestelle Schwimmhalle Johannesplatz in Richtung Nordbahnhof wird um 90 Meter Richtung Eislebener Straße verlegt.

In Richtung Daberstedt fahren die Busse auf Linie 9 ab der Haltestelle Salinenstraße über die Haltestelle Ilversgehofener Platz und Stollbergstraße zur Haltestelle Schwimmhalle Johannesplatz und weiter gemäß planmäßiger Linienführung. Die Haltestelle Neusißstraße wird beidseitig aufgehoben. Fahrgäste werden gebeten, stattdessendie Haltestellen Salinenstraße oder Ilversgehofener Platz zu nutzen.

Weitere Informationen sind im Internetunter www.evag-erfurt.de zu finden. Auch an den Haltestellen wird über Aushänge informiert.