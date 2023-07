Erfurt: Biotonnen werden geduscht

Bis in den Herbst hinein wird es dauern, bis alle 21.000 Biotonnen in Erfurt gereinigt sind.

Erfurt. Einmal im Jahr kommen die braunen Tonnen in Erfurt in eine mobile Waschanlage. Das muss jetzt beachtet werden.

Gründlich gereinigt werden die Biotonnen in Erfurt ab dem Montag nächster Woche, 17. Juli. Dann fährt ein spezielles Waschfahrzeug der Stadtwerke dem regulären Müllauto hinterher. Per Handzettel am Deckel der Tonnen wird auf den vorgesehenen Reinigungstermin hingewiesen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Eine Biotonnen-Dusche dauert weniger als eine Minute. Mit einer Wassertemperatur von 70 Grad werden die rund 21.000 Abfallbehälter für Biomüll einmal pro Jahr gewaschen. Mit der jährlichen Reinigung werden starke Verschmutzungen, mögliche Insekten sowie deren Brutstätten entfernt und angetrocknete Bioabfälle beseitigt. Die Reinigung ist nur für Privathaushalte vorgesehen. Gewerbetreibende müssen sie anmelden.