Erfurt: Diebe stehlen Bargeld und ein Baugerüst

Ein dreister Dieb stieg am Montagmorgen im Erfurter Norden unbemerkt in eine Erdgeschosswohnung ein. Das dort lebende Ehepaar hatte nach Angaben der Polizei gerade die Fenster zum Lüften offen. In einem unbemerkten Moment kletterte der Dieb über das offene Fenster in den Flur der Wohnung. Aus Taschen ließ die unbekannte Person zwei Portemonnaies mit Bargeld und Dokumenten mitgehen. Erst am Nachmittag stellte das Paar das Fehlen ihrer Geldbörsen fest und verständigte die Polizei. Der Dieb war zu diesem Zeitpunkt bereits über alle Berge.

Ebenfalls am Montag wurde auf einer Baustelle in der der alten Mittelhäuser Straße festgestellt, dass ein Baugerüst fehlt. Ein Dieb war am Sonntagabend auf das Firmengelände gelangt, indem er einen Maschendrahtzaun beschädigte. Dort stahl er ein Baugerüst mit den Maßen von 3 mal 6 Metern im Wert von knapp 1000 Euro.

In der Nacht zu Dienstag sorgten brennende Mülltonnen für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Am Drosselberg hatte eine unbekannte Person ein Feuer gelegt. Dadurch wurden zwei Müllcontainer zerstört und zwei weitere beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen.