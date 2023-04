Erfurt: Edith-Stein-Schule ist preiswürdig und wird ausgezeichnet

Erfurt. Das pädagogische Engagement der Lehrerinnen und Lehrer wird mit einem Festakt honoriert. Dazu kommen Gäste aus ganz Deutschland nach Erfurt.

Die Erfurter Edith-Stein-Schule erhält den Pauline-Herber-Preis des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen (VkdL). Diese Auszeichnung ehrt laut Mitteilung des Vereins pädagogisches Engagement, das in besonderer Weise einer Bildung gemäß dem christlichen Menschenbild gerecht wird. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert. Annehmen werden ihn Schulleiter Sven Voigt, Schulseelsorgerin Christiane Hennig-Schönemann sowie die Fachlehrerin Juliane Reske.

Die Preisverleihung findet am kommenden Freitag, 28. April, um 16 Uhr in der Aula der Edith-Stein-Schule statt. Das katholische Gymnasium mit Regelschule befindet sich in Trägerschaft des Bistums Erfurt und konnte im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiern.

Die Verleihung fügt sich ein in die Bundeshauptversammlung des VkdL und die Jahreskonferenz der Edith-Stein-Gesellschaft vom 28. bis 30. April. Dazu werden diverse Gäste in Erfurt erwartet. Bischof Ulrich Neymeyr wird am Sonntag, 30. April, um 11 Uhr die Heilige Messe im Dom feiern. Bereits am Samstag sind verschiedene Vorträge im Bildungshaus Sankt Ursula geplant. Alle Veranstaltungen sind laut Bistum öffentlich.