Erfurt: Ehrung im Nordbad für begeisterte Sportlerin

Erfurt. Erfurts Kulturdezernent regt die Würdigung von Miriam Ziv im Nordbad an. Es war einer der liebsten Plätze des jüdischen Mädchens während der Nazi-Herrschaft.

Der Kultur-Beigeordnete Tobias Knoblich kann sich vorstellen, dass im Erfurter Nordbad künftig an Miriam Ziv erinnert wird. Die als Marion Feiner geborene Jüdin lebte mit ihrer Familie bis zu ihrer Flucht nach Palästina 1938 in Erfurt. Das Nordbad war einer der liebsten Orte des sportbegeisterten Mädchens. Ihre Erfolge in Schwimmwettbewerben wurden unter der nationalsozialistischen Herrschaft nicht beachtet.

Die Idee zur Würdigung kam Tobias Knoblich spontan während der Eröffnung der Ausstellung „Miriams Tagebuch. Die Geschichte der Erfurter Familie Feiner“ im Erinnerungsort „Topf & Söhne“. „Ich habe mich gefragt, welche Möglichkeit es gibt, Menschen im Alltag darauf aufmerksam zu machen, was damals Alltag war. Wie kann man auf die Spuren dieser Menschen dauerhaft verweisen, ohne dass sie sich mit dem Ende der Ausstellung im Sande verlaufen“, so Tobias Knoblich.

Sonderausstellung läuft bis Mai 2024

Noch ist völlig offen, ob die Idee umgesetzt wird und welche Form diese Würdigung einmal haben könnte. Tobias Knoblich sprach von einer Tafel mit QR-Code, über die Nutzer weitere Informationen erhalten können. Er will zur Diskussion anregen, sagt Tobias Knoblich.

Marion Feiner nannte sich nach ihrer Ankunft im heutigen Israel Miriam Ziv. Von 1935 bis 1939 hielt sie ihre Erlebnisse in einer kleinen Kladde fest. Das Tagebuch ist ein einzigartiges Zeitdokument, auch wegen der lokalen Einblicke ins Erfurt während der NS-Herrschaft. Bis zum Mai 2024 widmet sich eine Sonderausstellung im Erinnerungsort „Topf & Söhne“ der Biographie von Miriam, dem Schicksal ihrer Eltern und dem Lebensweg ihrer Nachkommen.