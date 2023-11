Erfurt erinnert an Frauen die Opfer von Gewalt wurden

Erfurt. Wie jedes Jahr am 25. November wird auch vor dem Erfurter Rathaus daran erinnert, dass es immer noch viel Gewalt gegen Frauen – betroffen soll jede Dritte sein – gibt.

Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen ist ein am 25. November jährlich abgehaltener Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Auch in Erfurt wird alljährlich an diesem Tag vor dem Erfurter Rathaus daran erinnert, dass Frauen und Mädchen Opfer von Gewalt werden. Am Samstagabend wurden für sie bei der Gedenkstunde symbolische Kerzen angezündet und daran erinnert, dass jede dritte Frau von Gewalt jeglicher Art betroffen ist. Tendenz steigend. Häusliche Gewalt sei Alltagsgeschehen, aber mit Tabus behaftet, so Erfurts Sicherheitsdezernent Andreas Horn. Man wolle dieses ernste Thema jedoch in die Öffentlichkeit tragen und auch künftig alljährlich der Opfer gedenken und gegen Gewalt gegen Frauen Flagge zeigen.