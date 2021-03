Inga Hettstedt betrachtet im Pop-up Store F11 das Kunstwerk“Punk from Jetstream“ von Martin Fink.

Erfurt. Kulturquartier Schauspielhaus nutzt Ladenräume am Fischmarkt, um mit Projekt präsent zu sein

Zum Kultur-Neustart „re:boot“ hatte sich der Pop-up-Store F11 am Fischmarkt kurzzeitig in eine Galerie verwandelt, jetzt werden die Partner des Vereins Kulturquartier Schauspielhaus dort in den Mittelpunkt gerückt.