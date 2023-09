Erfurt feiert den Welterbe-Titel mit einer Party

An der Mikwe wird am 26. September der Welterbe-Titel gefeiert.

Erfurt. Die Feier findet an der Mikwe statt. Zuvor ist eine ganz besondere Straßenbahn-Fahrt durch Erfurt geplant.

Der von der Unesco verliehene Welterbe-Titel für das jüdische mittelalterliche Erbe in Erfurt soll am Dienstag, 26. September, öffentlich gefeiert werden. Die Party findet an der Mikwe hinter der Krämerbrücke statt und beginnt um 18 Uhr, teilt die Stadtverwaltung mit. Zuvor wollen die an der erfolgreichen Bewerbung Beteiligten mit einer Straßenbahn durch die Stadt fahren und an Haltestellen mit Bürgern ins Gespräche kommen.