Erfurt feiert ein Fest zum Erntedank

Pfarrer Wolfgang Hunold von der Erfurter St. Nikolausgemeinde schreibt in seinen Gedanken zum Sonntag vom Menschen, der säen muss und ernten darf.

Erntedank wird seit Alters her mit einem Fest begangen. Zu recht. Zeigt es doch, dass es wieder zum Leben gereicht hat. So werden wir in Thüringen in diesem Winter wieder nicht hungern müssen, wie schon nicht im letzten und auch nicht im vorletzten.

Kluge und fleißige Bauern und eine hochmoderne Technik in der Landwirtschaft haben wieder dafür gesorgt, dass Kühlschrank und Brotkorb nicht leer bleiben. Der Mensch muss säen und darf ernten.

Gott lässt wachsen. Der Herrgott hat uns nicht im Stich gelassen. Wieder mal nicht. So als ob wir seine Liebe und Fürsorge verdient hätten. Haben wir das?„Die Felder alle reifen…“, beginnt das entsprechende Lied zum Erntedank im Gesangbuch „Gotteslob“. Und darin die Frage: „Das Jahr ist ernteschwer; bin ich an Früchten leer?“

Leeres Gerede und fruchtloses Tun, hartes Herz und verschlossene Hände seien daher ferne. Schließlich wollen wir uns doch Gott, dem spendablen Herrn der Ernte, als ebenso großzügig und weitherzig erweisen.

Wolfgang Hunold ist Pfarrer von St. Nikolaus Erfurt.