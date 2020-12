Erfurt feiert Weihnachten auch am Gartenzaun

Erfurt. Sehr viel mehr Christvespern von kurzer Dauer bieten Erfurts katholische Gemeinden dieses Jahr an den Weihnachtsfeiertagen an.

Weihnachten in Corona-Zeiten ist besonders. Dem kann Marcellus Klaus von der katholischen Innenstadtpfarrei St. Laurentius nur zustimmen. „Aber viele sagen, Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Wir sagen: Es findet statt“, betont er.

Gewappnet wären die Gemeinden der Innenstadtpfarrei sogar für den Fall, dass kurzfristig entschieden wird, Gottesdienste auch an den Weihnachtstagen komplett abzusagen. Danach sieht es aber noch nicht aus. Momentan stellen sie sich an Heiligabend auf rund 15 Christvespern von kurzer Dauer ein, wo bisher eigentlich nur vier Gottesdienste üblich waren in den Kirchen Severi, Wigberti, Lorenz und Martini. Die vielen Christvespern tragen der begrenzten Teilnehmerzahl und den Anforderungen an Hygiene und Desinfektion Rechnung. Krippenspiele wird es nirgends geben, teilweise aber Ein- oder Zwei-Mann-Stücke und ein Schattenspiel. Im Mittelpunkt steht in jedem Fall die Weihnachtsgeschichte.

Große Kreativität bescheinigt Gemeindereferentin Christiane Hennig-Schönemann den vielen ehrenamtlichen Mitstreitern aus den Kirchgemeinden. „Das reicht vom Anmelden über die inhaltliche Ausgestaltung bis zum Desinfizieren zwischen den geplanten Christvespern“, sagt sie.

Zudem sind es auch die Ehrenamtlichen, die beispielsweise in der Lorenzkirche für einladend geöffnete Türen sorgen, wo eigentlich Ende Oktober die Saison dafür vorbei war. Am Eingang zur Kirche werben ein Faltblättchen in A5-Größe und verschiedene weihnachtliche Motive auf Postkarten mit einem vorgedruckten Text für die Idee „Weihnachten am Gartenzaun“. Es geht darum, Nachbarn oder enge Freunde im Freien an den Garten einzuladen zu einer selbst veranstalteten weihnachtlichen Andacht. Wer das tun möchte, erhält mit dem Hinweisblättchen eine mögliche Vorgabe für den kompletten Ablauf einer solchen Andacht, könnte aber auch selbst in die Gestaltung eingreifen. „Es gibt so viele Ideen, auch ökumenische, im Netz, da kann jeder aktiv werden“, sagt die Gemeindereferentin.

„Es geht um das Gefühl, das Weihnachten vermittelt“, so Pfarrer Klaus. „Und um die Frage, wie wir Weihnachten feiern wollen.“ Wenn Corona dafür sorgt, dass Traditionen aufgebrochen werden, müsse man andere Wege beschreiten.

Was die genauen Zeiten für die Christvespern betrifft, sollte sich vorher informieren, wer einen Besuch plant. Für die Lorenzkirche kündigt Pfarrer Klaus beispielsweise Startzeiten von 14.30, 16 und 17.30 Uhr an. Auf der Webseite von St. Laurentius wird außerdem am 24. Dezember um 14.30 Uhr ein Gottesdienst online gehen.

„Mit Sicherheit wird das ein ganz anderes Weihnachtsfest“, sagt Diakon Matthias Burkert. Dennoch gibt es auch in diesem Jahr im Brühl einen „Krippenweg zum Domplatz“ zu bestaunen. Noch bis zum 4. Advent an diesem Sonntag sind verschiedene Fenster und Schaufenster in der Brühler Straße, am Mainzerhofplatz und in der Mainzer Straße entsprechend gestaltet.

Evangelische Angebote zu Weihnachten

Die Christvespern und Gottesdienste zu Weihnachten in den evangelischen Kirchen listet der Kirchenkreis auf www.kirchenkreis-erfurt.de auf.

Änderungen wegen des Corona-Infektionsgeschehens sind jederzeit möglich. Auf den Webseiten der einzelnen Kirchgemeinden und beim Kirchenkreis wird regelmäßig aktualisiert.

Die Besucher müssen sich für alle Veranstaltungen vorher über die Gemeindebüros anmelden.

Für den Besuch der Andachten zu Heiligabend ist unbedingt eine Anmeldung notwendig. Während aller Gottesdienste, Christvespern und Andachten ist ein Mund-Nasen-Schutz notwendig! Bitte bringen Sie ein ausgefülltes Kontaktformular (zum Beispiel aus dem Gemeindeblättchen) mit und geben sie es am Eingang ab.