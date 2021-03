Online-Atlas zeigt auch die Erfurter Stätte der Bücherverbrennung

„Verbrannte Orte“ heißt ein Gedenk- und Informationsprojekt des Fotografen Jan Schenck aus Niedersachsen, das Stätten der Bücherverbrennung der Nationalsozialisten in einem Online-Atlas auflistet, die mancherorts nach so vielen Jahrzehnten fast in Vergessenheit gerieten. Als kostenloses Bildungsmaterial steht es ab sofort Schulen zur Verfügung – zum Herunterladen für den klassischen Präsenzunterricht oder direkt zum Verwenden im Netz. Das Projekt Schencks und seiner Mitstreiter hat auch in Erfurt etwas angestoßen, während der Online-Atlas wächst und mittlerweile 140 dieser verbrannten Orte auflistet und näher beleuchtet.

Mit der Plattenkamera auch den Ort der Bücherverbrennung in Erfurt fotografiert

Im Januar 2020 besuchte Projektgründer Schenck Erfurt und fotografierte mit einer Plattenkamera den Ort auf der ehemaligen Festwiese an der Cyriaksburg, die heute zum Gelände des Egaparks gehört. Die Initiative „Omas gegen Rechts“ wurde durch „Verbrannte Orte“ auf den fast vergessenen Fleck der Bücherverbrennung aufmerksam und ist seitdem an vielen Stellen gleichzeitig unterwegs, um den geschichtsträchtigen Ort inhaltlich zu beleben. Aus ihren Reihen heraus hat sich der Arbeitskreis „Erinnerungsort an der Cyriaksburg“ gegründet. Ein Stadtratsbeschluss machte den Weg frei für einen Erinnerungsort an die Bücherverbrennung. Ob es einen künstlerischen Wettbewerb für die Ausgestaltung geben wird oder eine minimale, dafür aber wesentlich schnellere und kostengünstigere Variante mit einer einfachen Beschilderung bald zum Zuge kommt, ist noch nicht entschieden. Momentan hat die Stadt noch keinen gültigen Haushalt für dieses Jahr.

Etliche Veranstaltungen sollen an den barbarischen Akt 1933 erinnern

„Flammenzeichen rauchen“ heißt die Veranstaltungsreihe, welche der Arbeitskreis der „Omas gegen Rechts“ für Mai und Juni auf die Beine stellt. Den Akteurinnen ist es ernst mit dem Vorsatz, den Gedenk- und Erinnerungsort an die Bücherverbrennung mit Leben zu erfüllen. „Auftakt soll am 8. Mai an der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz sein“, erklärt Hellena Horst. Der 10. Mai wird republikweit als Gedenktag der Bücherverbrennung begangen, weil Studentenschaft und Nationalsozialisten 1933 in Berlin und vielen anderen Städten für Werke unliebsamer Autoren, zum Beispiel jüdische und oppositionelle Schriftsteller, öffentlich Scheiterhaufen errichteten. In Erfurt verbrannten an diesem Tag Bücher auf der damaligen Festwiese an der Cyriaksburg. Die Veranstaltungsreihe startet in diesem Jahr am Samstag, 8. Mai. Der Herbstleseverein, das Kultur-Quartier, die Schotte, das Ratsgymnasium und andere Akteure haben die „Omas gegen Rechts“ als Partner gewonnen.

Weiterführende Schulen erhalten kostenlose Angebote für den Unterricht

Zum kostenlosen Angebot „Verbrannte Orte“ für den Unterricht: Es ist geeignet für weiterführende Schulen. Für den Online-Unterricht sind alle Materialien direkt online erreichbar. Für den Präsenzunterricht können die Materialien für die Module als Kopiervorlage im PDF-Format unter http://bildung.verbrannte-orte.de heruntergeladen werden. Für den Einsatz im Unterricht kann zwischen verschiedenen Modulen gewählt werden, die gegebenenfalls mit Vorwissen, einzeln oder in Kombination zu bearbeiten sind. Dabei ergänzen sich Rechercheaufgaben und praktisch-kreative Ergebnispräsentationen.